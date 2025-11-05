氷川きよし、自宅ランチ公開「色どりが綺麗」「お店みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/05】歌手の氷川きよしが11月4日、自身のInstagramを更新。自宅での彩り豊かなランチを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】48歳人気歌手「お店みたい」お洒落な自宅ランチ
氷川は「自宅ランチ記録」とつづり「胡桃そば」と蜜柑で彩られた鮮やかな「ケールサラダ」を披露。さらに、翌日の仙台でのコンサートに向けて「自分に負けてたまっか！！の精神でがんばります」と意気込みをコメントした。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「色どりが綺麗」「健康的」「お店みたい」「疲れてても回復しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

