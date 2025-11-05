中川翔子、産後1ヶ月で20キロ減 双子の“顔出し終了”理由も明かす「家族と話し合って…」
【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの中川翔子が11月3日、自身のInstagramを更新。産後1ヶ月での体重変化と、双子の今後の顔出し方針について報告し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳タレント、産後20キロ減の近影公開
中川は育児の喜びを綴った後、「双子顔出してとたくさんメッセージいただきますが、改めて、家族と話し合って双子の安全のために、新生児期までにさせていただきました」と顔出し終了の方針を明かした。
また、「産後1ヶ月でむくみはだいぶとれてマイナス20キロ」と体重の変化も報告。「痩せたというわけではなく、むくみの水分がおちた」としつつ、「綺麗なママになりたい」と産後美容への意欲も語っている。恒例の絵日記では、生後1ヶ月を迎えた双子の様子が綴られている。
この投稿にファンからは、「マイナス20キロすごすぎる」「親心に感動」「双子ちゃん可愛い」「愛情と配慮が伝わる」「産後美容、気になる」「これからも絵日記楽しみ」とコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
