スピルバーグ監督が新作“UFO映画”製作　49年前『未知との遭遇』で筆者に語った「宇宙人のこと」

UFOが一番神秘的で興味のある題材

スティーヴン・スピルバーグ監督（78）が映画音楽の巨匠であるジョン・ウィリアムズ（93）とのタッグでUFO映画を製作することが明らかになり話題になっている。

ニューヨークのジュリアード音楽院の学長ダミアン・ウッツェル氏が、先月同音楽院で開催されたイベント『ジョン・ウィリアムズ 作曲家の人生：物語と音楽の夜』で明かした。

“UFOを巡る冒険物語”という内容で、’26年公開予定だが、タイトルや詳細はまだ発表されていない。米Varietyが報じた。

ウィリアムズがスピルバーグ監督の音楽を担当するのは『続・激突！／カージャック』（1974年）に始まり、『ジョーズ』（1975年）、『未知との遭遇』（1977年）、『E.T.』（1982年）、『インディ・ジョーンズ』シリーズ、『ジュラシック・パーク』シリーズ、『プライベート・ライアン』（1998年）など数多くあり、今作で30作目になるという。

スピルバーグ監督のUFO映画の原点といえば、やはり『未知との遭遇』だろう。

同作が全米で公開された1977年12月、ロサンゼルスで行われた監督の記者会見を取材したことがあった。配給元のコロンビア映画が、翌年２月の日本公開を前に日本の記者向けにスピルバーグ監督の会見をセットした。

科学者役で俳優として出演しているフランスの映画監督フランソワ・トリュフォーも会見に同席した。

会見の前日にハリウッドの観光名所にもなっていたシネラマ・ドームで上映中の『未知との遭遇』を初めて見た。

米南西部の砂嵐がふきすさぶ砂漠で、1945年にバミューダ海域の上空で行方不明になった米軍の戦闘機５機が完璧な状態でこつ然と発見され、乗組員はいなかったが、パイロットが乗るとエンジン音を轟かせて上空に飛んでいく。

また旅客機２機がUFOとの空中衝突を辛うじて回避するのを航空管制官が目撃。インディアナ州マンシー郊外の家では３歳の少年が、目もくらむ光を窓の外に見ると、おもちゃが勝手に動きだし子どもは喜んで外に出ていく。母親が追いかけて外に出ると、少年の姿はなくUFOが雲の中に姿を消す。

そして大停電が起き、発電所で働く電気技師ロイ（リチャード・ドレイファス）が車に乗って調査するうちにUFOと遭遇する。出だしから、息もつかせずぐいぐいと観客を引き込みサスペンスを盛り上げていく手腕は秀逸だった。

そしてハイウェーを飛び回るさまざまな小型UFOを映像と音でリアルに描き、ラストで巨大なUFOの母船が出現して地上に降り立ち、宇宙人と科学者らが対面する。これまでの映画では見たこともないシーンに圧倒された。

当時、ニューヨーク・タイムズが

〈『ジョーズ』より大掛かりで、『スター・ウォーズ』より深淵〉

と絶賛し、当時のカーター大統領は２度見たという。

全世界の興行収入が３億ドル（当時のレートで約530億円）を超える大ヒットとなった。日本でも興収55億円を記録。製作費も2000万ドル（同約35億円）と破格だった。

ロス市内のホテルで行われた記者会見では、フォーマルな服装をするように言われ、十数人の日本のメディアは全員スーツかジャケットにネクタイだった。だが、当時31歳のスピルバーグ監督はジーンズに長袖のポロシャツとカジュアルな服装で颯爽と現れるという、映画同様に予想外の“遭遇”が印象に残った。

UFOと宇宙人を描いた同作についてスピルバーグ監督は、

「自分で第三種のクロース・エンカウンター（接近遭遇）をしたことはないから、残念ながらUFOを信じるとは言えないけど、ここ数十年間にUFOについて数十万件にのぼる報告がある。そこに何かがあると思うんだ。オカルトの次はUFOが一番神秘的で興味のある題材だった」

と語っていた。

「眠っている時に夢に出てきた」

同作の原題は『Close Encounters of the Third Kind』（第三種接近遭遇）で、米UFO研究家ハイネック博士の分類によると、第一種がUFOの目撃、第二種はその痕跡の発見、第三種はUFO・宇宙人との接触だという。UFO・宇宙人と人類の第三種接近遭遇を映画で実現したのがこの作品だった。

宇宙人は人類にとって友好的な存在として描かれているのも新機軸だった。

「過去のUFOの報告には、彼らが人間に危害を加えたという報告や情報はなかった。何万光年も遠いところからやってくるような知能のとても高い生物が、人間に危害を加えることはないと思うね」

と話したことが印象的だった。

また、映画に登場する埴輪のような顔をした小柄な宇宙人について、

「あの宇宙人のことを聞かれて自分でも返事に困ることがある。映画を観る人がそれぞれイメージしてくれればいいと思う」

ということだった。

スタンリー・キューブリック監督の伝説のSF映画『2001年宇宙の旅』（1968年）の影響を受けているといわれたが、

「素晴らしい映画だったが意識はしなかった。あれは宇宙のドキュメント映画のようだった。しいて影響を受けた映画といえば、ディズニーの映画かな。ラストシーンが『ファンタジア』に似ているかもしれない」

と明かした。

クライマックスシーンで巨大なシャンデリアのようなUFOの母船が、山の向こう側から出現して、基地に降り立ち、中から宇宙人が出てきて科学者たちと遭遇する。それについて、

「あのUFOは独創的でとても素晴らしかったが、どうやって考案したのか」

と質問すると、

「眠っている時に（夢に）出てきたんだ」

と笑ったのが非常に思い出深い。

前作の『ジョーズ』の大ヒットで24億円ともいわれる報酬を得て、新作のUFO映画に取り組んだ“ハリウッドの寵児”は、あの時は才能にあふれる陽気な映画青年という感じだった。

そんな映画青年だったスピルバーグ監督が挑む『未知との遭遇』から49年ぶりとなる新たなUFO映画は、第三種接近遭遇の先に訪れる未来を描いてみせるのだろうか。いずれにしてもどんな内容になるのか注目される――。

取材・文：阪本 良（『東京スポーツ新聞社』元・文化社会部部長）