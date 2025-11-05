「テレビ×ミセス」X世界トレンド1位の反響 大塚愛・M!LK・チョコプラらとコラボ
【モデルプレス＝2025/11/05】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務める冠特番「テレビ×ミセス」の第2弾が3日にTBS系で放送され、X（旧Twitter）で世界トレンド1位を獲得するなど、またも大きな反響を集めた。
同番組は、レコード大賞で2年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているミセスが初めてグループでMCを務め、さまざまな人、モノとの掛け算をしていくコラボバラエティー。今年6月に放送された第1弾が好評につき、放送から半年も経たないうちに第2弾が放送された。
今回はゲストアーティストとして大塚愛、M!LKを迎えた。大塚とミセスが名曲「プラネタリウム」を一夜限りのコラボ歌唱。大塚を聞いて育ってきた、まさに"ド世代"なミセスメンバーも念願だったという。トークでは、大塚が19歳のころのオーディションの履歴書や、「プラネタリウム」の歌詞をしたためた直筆ノートも初公開された。またM!LKはSNS総再生回数24億超えの大ヒット曲「イイじゃん」を披露。歌唱の合間には大森元貴らが「イイじゃん」をしてネットを沸かせた。
今回は第1弾よりも放送時間が長くなり、トーク企画や新企画が加わるなどパワーアップ。コラボゲストにはミセスと初対面のチョコレートプラネット。チョコプラからのリクエストで「TT兄弟」のコラボ、さらに即興で練習した人気コントのコラボ披露もあった。普段あまり見ることができないメンバーの姿にSNSでは「良い表情。めっちゃ笑った」「コント演技もできるなんてすごい」「学ラン姿も可愛い」など大きな反響があった。
大森は放送後に自身のXを更新し「テレビの前に2時間も居て観るのって、この時代当たり前じゃなくて難しいことだと思っていて。ありがとうございました。本当に。」と感謝をつづった。なお番組は現在、無料配信動画サービス「Tver」でも見逃し配信が行われている。（modelpress編集部）
