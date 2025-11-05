コベントリーはシェフィールド・Uに3-1逆転勝利

イングランド・チャンピオンシップのコベントリー・シティは現地時間11月4日、リーグ第14節でシェフィールド・ユナイテッドとホームで対戦し、3-1で逆転勝利を収めた。

コベントリーのMF坂元達裕は、逆転の口火を切る貴重な同点ゴールを決める活躍を見せた。

試合は前半25分、シェフィールド・ユナイテッドのサム・マッカラムに先制点を奪われる苦しい展開となる。しかし1点ビハインドで迎えた後半、コベントリーが攻勢に出る。後半開始からわずか4分、ロングスローインからのこぼれ球にペナルティーエリア内で坂元が素早く反応。これを確実に仕留め、同点弾を叩き込んだ。

現地メディア「Coventry Live」は10点満点の採点で坂元に「8」の高評価を付け、「序盤からイキイキとしていた。また、元シティのカルム・オヘアやサム・マッカラムから厳しいマークの対象となった」と言及。さらに「右サイドでマッカラムと良いバトルを繰り広げ、後半早々にロングスローのこぼれ球に素早く反応し、非常に重要な同点ゴールを決めた」と、価値あるゴールを称賛した。

勢いに乗ったコベントリーは後半15分、ヴィクター・トルプのコーナーキックからボビー・トーマスが頭で合わせて逆転に成功。試合終了間際のアディショナルタイム4分には、ハジ・ライトのアシストからブランドン・トーマス＝アサンテがダメ押しの3点目を奪った。坂元のゴールで流れを引き寄せたコベントリーが、見事な逆転劇で勝ち点3を手にした。（FOOTBALL ZONE編集部）