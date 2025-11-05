東京デフリンピックが15日開幕、船越弘幸は3度目の舞台

聴覚障がい者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」（15日開幕）に出場するデフハンドボール男子日本代表の壮行試合と壮行会が3日、東京・北区の味の素ナショナルトレセンで行われた。高校ハンドの強豪、昭和学院（千葉）との壮行試合をした後、日本ハンドボール協会主催の壮行会を実施。元デフサッカー日本代表でチーム最年長のCP船越弘幸（48）も本番に向けて気持ちを新たにした。

試合中、左ウイングの船越はサイドを走り続けた。ボールを奪うと全力で駆け上がり、奪われれば必死に戻る。プレーだけではなく、大きな声と全身のジェスチャーでチームを鼓舞。3回目のデフリンピックを前に「すごく楽しみです」と笑顔で話した。

1歳の時に聴力を失い、補聴器なしではほとんど声は聞き取れない。それでも小学生の時に始めたサッカーで活躍し、高2の時に「カズさんに憧れて」ブラジルに渡った。各地のプロクラブを渡り歩いてプロ契約寸前までいったが難航。20歳直前に帰国し、日本ではじまったばかりのデフサッカーに出会った。

黎明期の日本代表で活躍し、日本がデフリンピック初出場した2005年メルボルン大会と続く09年台北大会に出場。その後はフットサルに転向して日本代表結成に加わり、アジア太平洋選手権やW杯でチームを牽引するなど競技の発展に尽くした。

昨年3月にトルコで行われた冬季デフリンピックでフットサルが採用されたが、ケガもあって出場することはなく代表からも引退。そんな時に知ったのがデフリンピック東京大会を控えて初めて結成されたデフハンドボール日本代表のトライアウトだった。

ハンドボールは「まったく知らなかった」が、コートの広さもゴールもフットサルと同じ。「足でなく手で扱うのだから簡単だろう」と軽い気持ちで8月にトライアウトを受けた。パスもシュートも想像以上に難しかったが「身体能力を評価されたのか」合格。「選ばれたからには本気でやらないといけない」と覚悟を決めた。

トライアウト合格後…驚いたのは「環境がすごく恵まれていた」

最初はフットサルとの「二刀流」も考えていたが、ハンドボールに集中。本気で取り組むために、地元大阪の強豪クラブチームに頼み込んで加入した。レベルの高い経験者が集まるチームで聴覚障がいを抱えながらの練習。「ルールも分からないし、技術もない。もまれて、怒られて、大変です」と笑った。

サッカーではボランチだったが、始めて1年あまりのハンドボールでは動きが複雑なバックスは難しい。「サイド専門に走るだけ。でも、シュートの技術はまだまだ磨かないと。速攻を確実に決めるようにしないといけないので」と向上意欲を口にした。

ハンドボールのデフ代表は2年前に初めて結成されたばかり。トップレベルのスポーツ経験を持つ選手も少なく、船越以外はデフリンピックも初出場になる。「デフリンピックの雰囲気とか、国際試合への臨み方とか。サッカーではキャプテンもやりましたし、そういう経験値を伝えることは自分の役割だと思っています」と話した。

初めて国際試合に臨む選手たちに強調するのは「気持ちで上回ること」だということ。「国を背負って戦う、日本人の誇りを持って戦うことが大切です」。この日の壮行試合前には予行演習のために君が代も歌った。「（サッカー日本代表監督の）森保さんも泣くじゃないですか。そのくらい特別な気持ちで臨むのが国際大会の試合。競技が違っても、そこは変わらない」と言い切った。

驚いたことがある。トライアウト合格後「まずはコートとりからかと思ったら用意されている。環境がすごく恵まれていて、びっくりしました。デフ代表が日本ハンドボール協会の傘下にあるのは、すごいことですよ」と説明した。

デフサッカーは当初、日本サッカー協会とは無関係だった。「日本代表」といってもユニホームは自前。選手自らがグラウンドやコートの予約に奔走した。遠征費なども持ち出しが多く、恵まれた環境とはいえなかった。「勝手に代表のユニホームを買って試合で使い、怒られたこともありました」と振り返って笑った。

48歳、若い選手へかける「当たり前じゃないよ」の言葉

いろいろな人の協力や関係者の努力で、少しずつ環境が改善されていった。日本協会に認められ、A代表と同じユニホームになったのが2年前。「最初に着た時は本当にうれしかった。頑張ってきて良かったと。環境がよくなってきたのと同じころに代表は離れましたけど」。サッカーとフットサル合わせて20年を超える日本代表生活を思い返すように話した。

スタート時は苦労すると思って臨んだデフハンドボール日本代表だったが、練習コートはA代表と同じトレセンの専用施設を使用。合宿や遠征には日本協会のスタッフがつき、サポートを受けることができる。この日発表されたユニホームは日本協会オフィシャルパートナーのヒュンメルが制作した特別モデル。他の多くのデフ競技と比べても環境は圧倒的にいい。

「みんな初めての日本代表だし、初めてのデフリンピックだから、この素晴らしい状況も普通だと思っているんです」。最年長の船越が若い選手にかけるのは「当たり前じゃないよ」の言葉。「素晴らしい環境を与えられているからこそ、プレーで恩返ししなければならない。覚悟を持って戦わなければならない。そこは、何度も繰り返し言っています」と、少しだけ表情を厳しくして話した。

48歳、肉体的には厳しいが「言葉だけではなく、身体でも伝えないと。アップから全力です。苦しいけれど、自分にムチ打ってやっていますよ」と言った。「1人では勝てない。みんなの力、スタッフや関係者の力、応援してくれる人の力があってこそ勝てる。チームの目標は1勝ですけれど、僕は優勝したい。デフハンドボールを変えたい」と言い切る。

夢はデフハンドボールを知ってもらうこと、競技として成長すること。サッカーで培ってきた経験をハンドボールで活かし、アスリートの立場でデフスポーツを発展させたい思いもある。「東京でやる大会だし、デフリンピックが楽しみです」。開幕まで2週間を切った3度目の大舞台に向けて、船越は笑顔で言った。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。