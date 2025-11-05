【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

【写真】直筆の返信が届いた！ 署名は「財務大臣 加藤勝信」…日付は退任前日の10月20日

『内閣総理大臣 高市早苗様 急に寒さが増しましたが、いかがお過ごしでしょうか』

森友事件の公文書改ざんで夫の赤木俊夫さんを亡くした赤木雅子さんが、高市首相に手紙を書いた。便せん2枚に手書きで思いを綴った。

『このたびは総理大臣ご就任おめでとうございます。政府の最高責任者となられた高市総理に、森友事件の遺族としてお願いがございます』

願いとはずばり、森友事件に関する再調査だ。石破茂前首相の決断で森友関連文書の開示が始まり、これまでに約5万4000枚が開示された。そこから浮かび上がったのは、森友学園への国有地値引きが不当だったこと。国有地を管理する国土交通省大阪航空局の調査でも、値引きの根拠とされたゴミが想定の4分の1しかなかったことが先月明らかにされた。

さらに、公文書改ざんが安倍昭恵さんに関する記述を消すためだったことも開示文書から浮き彫りになった。いずれも、森友学園に土地を売り払った財務省の調査報告書には書かれていないことばかりだ。雅子さんはこうした経緯を記した上で訴えた。

『そこでお願いがあります。森友事件と公文書改ざんについて改めて第三者による再調査をしてください』

亡くなった俊夫さんと高市首相の「偶然の一致」

これは高市首相が目指す国のありようにも合致するはずだ。

『高市総理が（自民党）総裁選で語った「公平で公正な日本を実現」するためにも、総理の決断で（再調査を）実現してください』

最後に雅子さんは、夫・俊夫さんと高市首相の偶然の一致について触れた。

『夫が亡くなったのは三月七日。高市総理のお誕生日と同じというのもご縁を感じます。どうぞよろしくお願いいたします』

11月4日、雅子さんは奈良県大和郡山市にある高市首相の地元事務所を訪れた。中に入るとご本人の等身大パネルが出迎えてくれる。その脇に総理就任を祝う胡蝶蘭が所狭しと並ぶ。奥には高市首相が慕う安倍晋三元首相のポスターも掲げられている。

事務所の担当者は高市首相のパネルと雅子さんのツーショット写真を撮り、ポスターもプレゼントしてくれた。手紙も受け取ってくれたが、「本人はほとんどここには来ませんからねえ」

それでも高市首相が読んで願いを受け止めてほしいと雅子さんは期待している。総理が決断すれば相当なことができると石破前首相が森友文書開示で示してくれた。それにこれは高市首相の語る「公平で公正な日本」のために必要なことだと思うから。ポスターにも「信念と実行力」と書いてある。

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）