レギュラーシーズン終了後、成績が悪かった球団は来季に向け監督の入れ替えを行うことが多い。今年は10球団が交代作業に入り、すでに6球団の新監督が決まっている。2010年以降、MLBでは実績のある名将ではなく、成功している球団のベンチコーチを監督に招聘するケースが多くなっていたが、今年になってこのトレンドは収束し、異色の人物が就任するケースが増えている。

【友成氏コラム】ポストシーズン突然の活躍で「Mr.オクトーバー」に成り上がった3人のメジャー打者

■新監督は大学野球の名将

今年もポストシーズン進出を逃したジャイアンツは三顧の礼で迎えたメルビン監督を更迭し、後任に大学野球の強豪テネシー大のビテロ監督を据えた。ここ数年、いくつかのメジャー球団が、大学野球の指導者をコーチに据えて成功しているが、大学野球の監督がダイレクトにメジャー球団の監督に就任するのはこれが初めてだ。

同新監督はプロの世界での選手経験や監督経験がまったくないものの、ジャイアンツはそれを意に介さず、相場の3倍の年俸（350万ドル=約5億4000万円）と4年契約を提示して契約にこぎつけた。ジャイアンツが異例の人事を断行したのは、期待の若手が伸び悩むケースがあまりにも多く、それがポストシーズン進出を連続して逃す最大の要因になっていたからだ。ビテロ新監督は大学野球の世界で選手を短期間に成長させる名人として知られていた人物なので、ポージー野球運営部門社長兼編成本部長は破格の条件を提示し、誠意を見せて獲得に至ったのだ。

■33歳最年少監督誕生の裏側

ナショナルズはレイズの育成部門の職員だった33歳のブレーク・ブテラを新監督に据えた。その数日前にまずGMの入れ替えが行われメジャーで一番若い35歳のポール・トボニが就任していた。この新GMは思い切ったチーム改革をする意欲が強く、実績のある名将を監督に据えると必ず軋轢が生じるので、監督に自分のイエスマンになる人材を据えるのがベストと考えていた。そこで数人いた候補者の中から最も若いブテラを選んだのだ。

■幻のプホルス監督

メジャーでは日本のように大物ОBを監督に据えるケースはほとんどない。唯一の例外がエンゼルスだ。有名人好きのオーナーの意向が優先するため、今回の新監督選びでも、超大物ОBプホルス一択で交渉が進行し、ほぼ決まりかけた。それが、土壇場で破談になったのは、プホルス側が法外な年俸を要求してきたからだ。エンゼルスは現役時代のプホルスと過大な契約（10年2億4000万ドル=当時約364億8000万円）を交わしたせいで、支払いに苦しみ、現在も未払い金が700万ドルもある。そのため、銭ゲバのプホルスに根強い不信感があり、話し合いを打ち切ってしまったのだ。このドタバタの後、再度監督選びが行われ、3年前に引退した日系人捕手カート・スズキが1年契約という最悪の待遇で就任した。