子どもたちの夢を応援！野菜をMOTTO「エスパルスダンススクール オリジナル楽曲制作プロジェクト」

国産野菜を使ったフードブランド『野菜をMOTTO』(運営：モンマルシェ)は、エスパルスダンススクールの子どもたちの「自分たちの曲で踊りたい」という夢を応援します。

2025年11月9日(日)より、“エスパルスダンススクール初のオリジナル楽曲制作プロジェクト”をクラウドファンディング「CAMPFIRE」にて開始します。

野菜をMOTTO「エスパルスダンススクール オリジナル楽曲制作プロジェクト」

受付期間：2025年11月9日(日)〜11月30日(日)

受付サイト：クラウドファンディング CAMPFIRE

本プロジェクトは、エスパルスダンススクールの子どもたちが誇りをもって踊れるオリジナル楽曲を制作し、クラブを後押しする“踊る応援文化”を育てることを目的としています。

『野菜をMOTTO』は、地域とともに成長し“元気を届ける”ブランドとして、食の力で子どもたちの夢を応援します！

この挑戦を通じて「ピッチの外からクラブを支える新しい応援文化」を育み、未来へとつなげることを目指しています。

スタジアムを彩るエスパルスダンススクール

スタジアムを彩る“踊る応援”の中心には、エスパルスダンススクールの子どもたちがいます。

そのパフォーマンスは、観客に笑顔と勇気を与え、選手に力を届ける存在です。

しかし、彼女たちにはまだ自分たちだけの楽曲がありません。

今回のプロジェクトは「スクール生だけの夢ではなく、エスパルスを愛するすべての人と一緒に叶えたい夢」としています。

Jam9による楽曲制作

楽曲制作は、エスパルス公式ソングも手がける人気ユニットJam9が担当予定です。

完成した楽曲は、支援者の名前をエンドロールに掲載したMV(ミュージックビデオ)での配信のほか、2026シーズンのホームゲームでお披露目を予定しています！

ご支援いただいた資金は、商品代金・発送費・手数料を除き、楽曲制作費およびエスパルスダンススクール事業の活性化費用に充てられます。

リターン(ご支援者様特典)

全コース共通で、オリジナル楽曲MVへのお名前(ニックネーム可)掲載＆先行配信が含まれます。

5,000円コース：

エスパルスコラボスープ2個セット（「パルちゃん」＆「ピカルちゃん」）

10,000円コース：

エスパルスコラボスープ6個セット(3種類から1つ選択)

20,000円コース：

オリジナルTシャツ＋コラボスープ6個セット

50,000円コース：

[限定2名様] ウォーミングアップ見学＋コラボスープ6個セット

100,000円コース：

[限定1名様] 希望選手サイン入りユニフォーム＋コラボスープ6個セット

200,000円コース：

[限定1名様] スタメン全員サイン入り試合球＋コラボスープ6個セット

このほか、共通特典のみの3,000円コースも用意されています☆

プロジェクトスケジュール

2025年11月9日(日) ： クラウドファンディング受付開始

2025年11月30日(日)： 受付締切

2025年12月 ： 楽曲制作依頼・リターン品発送

2026年2月 ： 楽曲完成予定

子どもたちの夢と、スタジアムの新たな応援文化を育てるプロジェクト。

『野菜をMOTTO』がサポートする「エスパルスダンススクール オリジナル楽曲制作プロジェクト」の紹介でした。

