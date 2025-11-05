子どもたちの夢を応援！野菜をMOTTO「エスパルスダンススクール オリジナル楽曲制作プロジェクト」
国産野菜を使ったフードブランド『野菜をMOTTO』(運営：モンマルシェ)は、エスパルスダンススクールの子どもたちの「自分たちの曲で踊りたい」という夢を応援します。
2025年11月9日(日)より、“エスパルスダンススクール初のオリジナル楽曲制作プロジェクト”をクラウドファンディング「CAMPFIRE」にて開始します。
野菜をMOTTO「エスパルスダンススクール オリジナル楽曲制作プロジェクト」
受付期間：2025年11月9日(日)〜11月30日(日)
受付サイト：クラウドファンディング CAMPFIRE
本プロジェクトは、エスパルスダンススクールの子どもたちが誇りをもって踊れるオリジナル楽曲を制作し、クラブを後押しする“踊る応援文化”を育てることを目的としています。
『野菜をMOTTO』は、地域とともに成長し“元気を届ける”ブランドとして、食の力で子どもたちの夢を応援します！
この挑戦を通じて「ピッチの外からクラブを支える新しい応援文化」を育み、未来へとつなげることを目指しています。
スタジアムを彩るエスパルスダンススクール
スタジアムを彩る“踊る応援”の中心には、エスパルスダンススクールの子どもたちがいます。
そのパフォーマンスは、観客に笑顔と勇気を与え、選手に力を届ける存在です。
しかし、彼女たちにはまだ自分たちだけの楽曲がありません。
今回のプロジェクトは「スクール生だけの夢ではなく、エスパルスを愛するすべての人と一緒に叶えたい夢」としています。
Jam9による楽曲制作
楽曲制作は、エスパルス公式ソングも手がける人気ユニットJam9が担当予定です。
完成した楽曲は、支援者の名前をエンドロールに掲載したMV(ミュージックビデオ)での配信のほか、2026シーズンのホームゲームでお披露目を予定しています！
ご支援いただいた資金は、商品代金・発送費・手数料を除き、楽曲制作費およびエスパルスダンススクール事業の活性化費用に充てられます。
リターン(ご支援者様特典)
全コース共通で、オリジナル楽曲MVへのお名前(ニックネーム可)掲載＆先行配信が含まれます。
5,000円コース：
エスパルスコラボスープ2個セット（「パルちゃん」＆「ピカルちゃん」）
10,000円コース：
エスパルスコラボスープ6個セット(3種類から1つ選択)
20,000円コース：
オリジナルTシャツ＋コラボスープ6個セット
50,000円コース：
[限定2名様] ウォーミングアップ見学＋コラボスープ6個セット
100,000円コース：
[限定1名様] 希望選手サイン入りユニフォーム＋コラボスープ6個セット
200,000円コース：
[限定1名様] スタメン全員サイン入り試合球＋コラボスープ6個セット
このほか、共通特典のみの3,000円コースも用意されています☆
プロジェクトスケジュール
2025年11月9日(日) ： クラウドファンディング受付開始
2025年11月30日(日)： 受付締切
2025年12月 ： 楽曲制作依頼・リターン品発送
2026年2月 ： 楽曲完成予定
子どもたちの夢と、スタジアムの新たな応援文化を育てるプロジェクト。
『野菜をMOTTO』がサポートする「エスパルスダンススクール オリジナル楽曲制作プロジェクト」の紹介でした。
