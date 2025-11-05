食楽web

富山湾を望む港町・魚津市。蜃気楼のまちとして知られるこの地に、今、全国から注目を集めるアート×サウナの新名所があります。それが、魚津駅から徒歩約5分の場所にある『ホテルグランミラージュ』最上階9階に、2024年4月にグランドオープンした『スパバルナージュ』です。

『スパバルナージュ』

館内に足を踏み入れるとまず目を引くのが、現代美術家・舘鼻則孝氏によるアートワーク。レディー・ガガが着用したヒールレスシューズなどの作品で知られる同氏、『スパバルナージュ』では、エネルギッシュでありながらどこか神秘的な空間を生み出しています。

のれんをくぐって、いざお風呂へ

入浴エリアは、サウナプロデューサーの笹野美紀恵さんが監修。露天風呂の背もたれ壁の角度や湿度、照明の調整など、随所にサウナ好きを虜にするこだわりを散りばめています。

眺望が開ける「絶景サウナ」や「瞑想サウナ」の2種類があります

サウナや入浴後は、同フロアのラウンジで魚津の景色を眺めながらドリンクバーを楽しむこともできます。

整うための設備がしっかり完備されます

給水スペースもおしゃれ！

タオル貸し出しやWi-Fiも完備し、ゆったりと過ごせるのも魅力。貸切利用もできるため、家族や友人との利用にもおすすめです。

日帰りの利用の他、宿泊も可能［食楽web］

旅行の拠点としてはもちろん、日帰り利用もOK。アートに包まれながら心と身体を解きほぐす極上のリトリートを体験してみてはいかが。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

スパバルナージュ

住：富山県魚津市吉島1-1-20 ホテルグランミラージュ内

TEL：0765-24-4411

https://granmirage.jp/spa_balnage/