◆欧州ＣＬ ▽リーグフェーズ第４節 トットナム４―０コペンハーゲン（４日、トットナム・ホットスパー・スタジアム）

コペンハーゲン（デンマーク）所属の日本代表ＤＦ鈴木淳之介は右ＳＢで先発、フル出場も、敵地でトットナムに大敗を喫した。

前半１９分、ホームのトットナムはＭＦブレナン・ジョンソンがスルーパスを受けるとＧＫをかわして、角度のないところから右足でシュートを流し込み、先制。後半６分にはＧＫのミスを逃さず、最後はＭＦオドベールが右足で２点目を流し込んだ。後半１２分、トットナムは、先制ゴールのＢ・ジョンソンが相手へのタックルでＶＡＲチェックの末にレッドカードの判定を受け、１０人となった。

だが、その後もスパーズが後半１９分にＤＦファンデフェンの長距離ドリブルから最後は左足で決めて加点。同２２分にも、ＭＦパリーニャが右足で決めて４―０と突き放した。コペンハーゲン・鈴木は終了間際にＰＡ内でファウルを取られ、痛恨のＰＫ献上。これはＦＷリシャルリソンのキックが失敗し、５失点目は免れた。

トットナムは２勝２分けとし、勝ち点８。一方、コペンハーゲンは勝ち点１で、３６チーム中、暫定３３位となっている。