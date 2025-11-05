俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，がデニム姿をアップした。

Ｋｏｋｉ，は４日、都内で行われた「第４２回ベストジーニスト２０２５」授賞式に出席し、最もジーンズが似合う有名人に贈られる同賞の「協議会選出部門」を受賞。父の木村は、１９９４〜９８年まで「一般選出部門」で５年連続ベストジーニストに選出され、殿堂入りを果たしており、親子での受賞は初の快挙となった。

イベント後、Ｋｏｋｉ，は改めてＳＮＳを更新し、「第４２回ベストジーニスト２０２５を受賞させていただき、心より光栄に思います」と感謝。

「“Ｋｅｅｐ ｏｎ ｙｏｕｒ ｊｅａｎｓ ｓｐｉｒｉｔｓ” に私自身の Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ を添えて、これからも新しい世界へ、一歩ずつ踏み出していきたいと思います。皆さまの温かい応援が、いつも大きな力になっています。心より感謝申し上げます。これからも頑張ります！」と決意を新たにした。

デニムジャケット、パンツにパンプスを合わせた身長１７０センチの全身ショットを投稿。ネット上では「カッコイイ」「お父様と同じ賞をとるとか本当に凄（すご）すぎ」「足なが〜」「パパ（キムタク）にそっくりじゃん」と驚いていた。