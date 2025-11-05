香ばしい風味とザクほろ食感！マクビティ「ホブノブ オーツビスケット」

モントワールは、英国発祥の世界的ビスケットブランド「マクビティ」から、『ホブノブ オーツビスケット』を2025年11月1日(土)よりカルディコーヒーファームにて先行発売しています。

オーツ麦をたっぷり使用した、香ばしい風味と“ザクほろ”食感が特徴のビスケットです。

マクビティ「ホブノブ オーツビスケット」

「マクビティ」ブランドから、オーツ麦を主原料とした『ホブノブ オーツビスケット』が日本に上陸しました！

英国では「ダイジェスティブシリーズ」と並んで確固たる地位を築いており、その香ばしさと独特のザクザクとした食感がブレイクタイムに欠かせない存在となっています。

マクビティ ホブノブオーツビスケット

内容量：255g

希望小売価格：オープン価格

発売日：2025年11月1日(土)以降順次

先行販売場所：カルディコーヒーファーム (一部の店舗を除く)

※2026年夏以降(予定)／全国のスーパーなど

オーツ麦をたっぷり使用した、香ばしい風味とやさしい甘さが口いっぱいに広がる、素朴で心温まる味わいです。

オーツ麦由来の噛みごたえにより、ひと口ごとに“ザクほろ”とほどける独特の食感が楽しめます☆

食物繊維たっぷりで、“罪悪感の少ないご褒美”ビスケットとしてもぴったり。

紅茶・コーヒーと相性抜群で、崩れにくく、ミルクに浸しても最後までおいしくお召し上がりいただけます！

マクビティ ダイジェスティブビスケットオリジナル

「マクビティ」の代表的なビスケット「ダイジェスティブビスケットオリジナル」です。

1839年にイギリスで誕生して以来、180年以上にわたり愛され続けています。

小麦を丸ごと挽いた”小麦全粒粉”を使用し、小麦本来の栄養素と豊かな風味、特徴的なザクザク食感が楽しめます。

マクビティ ダイジェスティブビスケットチョコレート

小麦全粒粉を使用した「ダイジェスティブビスケット」に、チョコレートをコーティングしたタイプもラインナップされています。

マクビティ独特のザクザク食感と小麦の風味、チョコレートの組み合わせが楽しめる、人気のビスケットです。

オーツ麦の“ザクほろ”食感が新しい『ホブノブ オーツビスケット』と、定番の「ダイジェスティブビスケット」シリーズ。

180年以上の伝統が育んだ「マクビティ」ならではの素朴で満足感のある味わいは、日々のブレイクタイムを豊かにしてくれます。

モントワールから発売されている「マクビティ」の『ホブノブ オーツビスケット』の紹介でした。

