独占コメント到着！長野発の学校公認アイドル・7限目のフルール、初ベストアルバム『僕らが描いた物語』発売決定

2023年、長野県佐久市にある佐久長聖高等学校から誕生した現役女子高生アイドルグループ・7限目のフルールが、2年生5名、3年生5名の10人体制の集大成となるベストアルバム『僕らが描いた物語』を12月3日に発売する。

本作は、これまで配信限定でリリースしてきた3年間の全楽曲に未発表曲を加えた全11曲が収録される。10人が駆け抜けた青春を描くこの作品は、どこか儚くて懐かしい、あの日の青春の記憶を呼び起こす永久保存版のナナフルサウンドだ。

元乃木坂46の若月佑美がフルプロデュースした話題の楽曲「キミはたからもの」や、卒業していく先輩たちへ2年生が贈る「桜の影」も新たに収録。「3年間で大きな花を咲かせたい」という彼女たちのストーリーをギュッと詰め込んだ、究極のベストアルバムとなる。

【岡澤 唯 コメント】

この度、ナナフルとして初めてのCDを発売することが決定しました！発売決定の知らせを聞いた時に涙が出るほど嬉しくて、またひとつ夢が叶って本当に幸せです。私たちの大好きな若月佑美さんがプロデュースしてくれた「キミはたからもの」や、2年生が歌う新曲「桜の影」等、全11曲それぞれに色んな思い出が詰まっている超ベスト盤です！10人が駆け抜けた青春を感じてもらえる1枚！是非たくさん聴いてください♪

【リリース情報】

7限目のフルール ベストアルバム『僕らが描いた物語』2025年12月3日（水）発売価格：3,000円（税込）

【収録内容】M1. overtureM2.風を受けて舞い上がれM3.きらめく大空に虹をかけてM4.てぃんとんM5.まっさらアオハルセンセーション！M6.キミはたからものM7.桜の影M8.青に咲くシンフォニーM9.君はフルールM10.夢色の明日へM11.あの日のメロディのように

【リリースイベント・ライブ情報】

◆リリースイベント情報12月6日（土）都内12月13日（土）都内12月14日（日）長野12月20日（土）長野12月27日（土）都内※予定は変更になる場合がございます。※詳細後日発表いたします。 ◆10人体制ラストライブ 君といた証1. 東京公演日時：2026年2月21日（土）時間：開場13:30／開演14:00会場：代官山UNIT

2. 長野公演日時：2026年3月1日（日）時間：開場14:30／開演15:00会場：長野JUNK BOX