プレミアリーグ昇格組サンダーランドの快進撃は続く。3日にはプレミアリーグ第10節でエヴァートンと1-1で引き分け、現時点で5勝3分2敗の成績で4位につけている。昇格組としては想像以上のスタートと言えよう。



そのチームを中盤から支えるのは、レヴァークーゼンから加入した33歳のベテランMFグラニト・ジャカだ。



キャプテンマークを巻いてフル稼働し、今回のエヴァートン戦では貴重な得点も記録している。サンダーランドがジャカを1300万ポンドで獲得したことを考えれば、かなりお買い得な補強だ。





Leading by example!



Granit Xhaka's first Sunderland goalpic.twitter.com/NUfCQbxeby — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 4, 2025

英『Sky Sport』によると、解説を務める元リヴァプールDFジェイミー・キャラガー氏も今季最高の新戦力だと絶賛する。「間違いなく今季最高の補強だよ。プレミアリーグでこれほどの影響力を放つ選手がいるだろうか。いないね。このゲームも彼は素晴らしかった。ピッチ上の誰よりも圧倒的に優れていたよ。（前所属の）アーセナルでの苦難を乗り越え、彼は素晴らしい精神力で立ち直った。サンダーランドに与える影響力は計り知れず、チームが残留、あるいはTOP10入りなんてことになれば彼の記憶は永遠に残るだろう」アーセナル時代は不用意なカードをもらったり、そのことからサポーターと衝突することもあった。しかしジャカは経験を積んで頼れるリーダーとなり、レヴァークーゼンでは中盤を支配してきた。プレミアに戻り、いきなりここまでのパフォーマンスを発揮するとは見事であり、ジャカがまとめるサンダーランドは有力なTOP10候補と言えそうだ。