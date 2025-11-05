【To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS 西連寺春菜】 11月6日より 順次展開

BANDAI SPIRITSは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス GLITTER&GLAMOURS 西連寺春菜」を11月6日より順次展開する。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場するヒロインの1人「西連寺春菜」がシャツをふんわりと羽織った姿を、同社のプライズフィギュアシリーズ「GLITTER&GLAMOURS」で商品化したもの。

2025年9月登場の結城美柑に続く、シリーズ7人目のキャラクターとして西連寺春菜が登場。右手でシャツを広げるようなセクシーな様子を表現しており、優しくこちらを見つめる表情など、彼女らしさを感じる造形となっている。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

※写真と商品とは異なる場合がございます。