多くの避難民がテントでの生活をしているガザ港/Mohammed Eslayeh/Anadolu/Getty Images

（CNN）トランプ米政権が、米国の仲介で成立したパレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意の維持に向けて、ガザに多国籍の治安部隊を派遣する国連安全保障理事会決議案の策定を進めていることが分かった。情報筋が明らかにした。

ガザの非武装化や新たなパレスチナ警察の訓練を担う治安部隊の詳細が協議されているという。米軍はガザには派遣されず、域外で調整役として活動する見通し。

情報筋によると、決議案の初期の草案は安保理の他の理事国にも共有されている。

国際安定化部隊（ISF）の設置は、トランプ米大統領が主導した20項目から成るガザ停戦計画の中核をなすが、参加を検討している国々の多くは、国連決議による付託がある場合にのみ参加する意向を示している。

米国のルビオ国務長官は10月のイスラエル訪問時に、一部の潜在的な参加国は何らかの国際的な権限が付与されない限り部隊に参加せず、それは国連決議や「国際協定」の形を取る可能性があると述べていた。

情報筋によると、ISFは発足後、イスラエルやエジプトと緊密に連携し、統一された指揮のもとで活動する。米国は、イスラエル南部に調整センターを設置し、ガザ停戦計画の次の段階となる復興支援や人道支援物資の搬入などを管理する。米中央軍によると、約40の国や国際機関がこの調整センターに参加している。

ISFは訓練を受けたパレスチナ警察と協力し、ガザの治安を安定させ、非武装化を進める。草案には、イスラム組織ハマスが使用していた軍事インフラの破壊も含まれており、停戦後に影響力を回復しようとするハマスとISFが直接衝突する危険性がある。

停戦計画では、ISFがハマスの武装解除を実施することも求めているが、各国はこの任務への参加に慎重な姿勢を示している。