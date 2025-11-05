米スポーツサイトのアスレチックは４日（日本時間５日）に今オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍が見込まれる日本選手３人の契約を予想した。

西武の今井達也投手（２８）は８年１億９０００万ドル（約２９１億円）になると算出した。同サイトは「今井がＮＰＢで残した防御率は、菊池雄星、千賀滉大、黒田博樹といった投手たちと非常に近い。菊池が２０１９年にマリナーズと契約する前の年齢や三振率の点で似ているため、最も適切な比較対象と言えるだろう」と指摘。さらには「今井の２５年シーズンは、松坂大輔の日本での最後のシーズン（０６年）とかなり一致している」と、防御率や三振率がリーグ平均を大きく上回っている点を高く評価した。

ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）は８年１億５８５０万ドル（約２４３億円）、巨人の岡本和真内野手（２９）は４年７８５０万ドル（約１２０億円）と予想した。

同サイトは「ＮＰＢでの成績はほぼ同じで、どちらも三塁を守った経験があるが、メジャーでは一塁の方がよりフィットする。村上は左打ちで、（岡本より）４歳年下。少なくとも最初は岡本の方が守備面で優れているはずだ」と説明した。また、「２２年にカブスと契約する前の鈴木誠也の成績に最も近い」と、リーグ平均を４０％前後上回るＯＰＳ（長打率＋出塁率）の指標を挙げた。２１年の鈴木は０・９５６で、岡本０・９２５、村上０・９３６だ。

一方、米スポーツサイトのブリーチャーリポートは同日、村上の契約が「総額２億ドル（約３０７億円）を超える」と大胆な予想を行った。その理由として「大谷翔平や山本由伸ら日本のスター選手たちの近年の成功により、球団は今年の国際的スター選手獲得に財布のひもを緩めることになるはず」「数年前にライリーがブレーブスと結んだ１０年総額２億１２００万ドル（約３２５億円）の契約を上回る可能性もある」と説明した。