LE SSERAFIM、米ビルボード「Hot 100」で自己最高順位更新！「J-HOPE先輩にも感謝」

LE SSERAFIMが、新シングル『SPAGHETTI』でワールドクラスの人気を証明した。

LE SSERAFIMが、『EASY』『CRAZY』に続き、最新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』で米ビルボード「Hot 100」に3度目のチャートインを果たすという快挙を成し遂げた。

“パフォーマンス最強ガールグループ”と呼ばれてきたLE SSERAFIMは、今やグローバルチャートで唯一無二の存在感を誇り、第4世代ガールグループのトップランナーとして圧倒的な存在感を証明した。

LE SSERAFIMが10月24日にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、11月4日に発表された米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（11月8日付）で50位にランクインし、自己最高順位を記録した。昨年8月にリリースした4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲『CRAZY』で記録した最高順位（76位）をはるかに上回り、グローバル音楽市場での飛躍的な成長がうかがえる。

LE SSERAFIMは、「Billboard Global 200」で6位、「Billboard Global Excl. US」で3位にランクインし、初の両チャート同時に「トップ10」入りを果たした。200以上の国や地域で集計されたストリーミングおよびデジタル販売量（ダウンロード）をもとに順位が決まるチャートであるだけに、LE SSERAFIMの「トップ10」入りは、強大なグローバル人気を証明している。また、「World Digital Song Sales」1位、「Digital Song Sales」4位など、多数のチャートで上位を席巻し、グローバル人気を実感させた。

LE SSERAFIMは、所属事務所SOURCE MUSICを通じて、「不可能だと思っていたことも、FEARNOT（ファンダム名）の皆さんのおかげで実現できています。素晴らしい成果を成し遂げるために支えてくださったすべての方々に感謝し、責任感と誠意を持って全力を尽くすLE SSERAFIMになります。今回、楽曲にフィーチャリングでご一緒してくださったJ-HOPE先輩にも心から感謝の気持ちをお伝えしたいです」とコメントした。

LE SSERAFIMは、デビュー直後からグローバルチャートで人気を集め、着実に影響力を拡大してきた。デビュー1年6ヶ月でリリースした初の英語デジタルシングル『Perfect Night』が米ビルボードの「Bubbling Under Hot 100」で20位にランクインし、注目を集めた。

「Bubbling Under Hot 100」は、「Hot 100」でチャートインを逃した楽曲の順位を付けたチャートで、翌年リリースした3rdミニアルバム『EASY』のタイトル曲『EASY』（99位）で初めて「Hot 100」チャートインを果たした。続く『CRAZY』では、76位、88位と2週連続チャートインの好成績を残した。

さらに、今年3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』のタイトル曲『HOT』は、米HIPHOPアーティストのプレイボーイ・カーティ（Playboi Carti）が約5年ぶりに発売したアルバムの収録曲全30曲がすべて「Hot 100」にチャートインした異例の状況下でも、「Bubbling Under Hot 100」9位にランクインした。そして、最新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』では、数々の自己最高記録を樹立し、世界の音楽市場におけるLE SSERAFIMの影響力を確固たるものにした。

LE SSERAFIMは、米ビルボード「Hot 100」と共に世界2大ポップチャートに挙げられる英国オフィシャルシングルチャートでも存在感を示した。11月1日に発表された「Official Singles Chart Top 100」で46位にランクインし、『CRAZY』で記録した83位を上回る自己最高記録を更新した。さらに「Official Singles Downloads Chart」6位、「Official Singles Sales Chart」8位、「Official Video Streaming Chart」30位、「Official Singles Chart Update」40位など、多数のチャートを席巻した。

最新曲が絶大な人気を集めるLE SSERAFIMは、先立って米NBCの人気バラエティ番組「アメリカズ・ゴット・タレント」にK-POPガールグループとして初めて出演し、現地のファンを魅了した。さらに、米人気トークショー「ジェニファー・ハドソン・ショー」に出演し、最新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』を披露。観客の大歓声を浴びた。

また、世界的企業NVIDIAが主催した「GeForce Gamer Festival」にも参加し、CEOジェンスン・ファンの賛辞を受けてスペシャルステージを披露するなど、業界やジャンルの垣根を越えてワールドクラスのアーティストへと成長している。

なお、LE SSERAFIMは11月18日・19日に初の東京ドーム公演を控えており、世界中で活躍する彼女たちの今後の活動に期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。