朝ドラ「ばけばけ」タエ（北川景子）再登場 衝撃の光景に「ショック」「一体何が」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第28話が、11月5日に放送された。北川景子演じる雨清水タエが再登場し、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」視聴者が衝撃受けた大物女優の姿
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・松野トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミーが演じる。
英語教師として来日した新聞記者・ヘブンが宿泊先の花田旅館を出ることになり、彼の通訳を務める錦織（吉沢亮）は家探しと、身の回りの世話をする女中探しに奔走。身の回りの世話をする女中探しに奔走。士族の娘を女中にしたいというヘブンの希望に一致するトキに、女中になってくれないかと依頼した。
しかし、トキは月20円の高額な報酬をもらうということは、つまり洋妾（ラシャメン）になるということだろうと疑い、その誘いをキッパリと断った。そんなある日、街中を歩いていたトキは松野家の遠縁で名家として知られる雨清水家のタエを見かけ、その姿に衝撃を受ける。
松江でも随一の名家の生まれで、大勢の女中たちに囲まれながら何不自由なく育ち、凛とした気品と厳しさを兼ね備えていたタエが、ボロボロの着物姿で物乞いをしていたのだ。タエは施しを受けた相手に頭を下げることができず、その態度に激怒した男に頬を叩かれる。木の陰から見ていたトキは、目の前に広がる光景に言葉を失った。
トキの実の母親でもあるタエは、夫・傳（堤真一）の死後、第19話（10月23日放送）で「松江を去ることにした」と言って雨清水家の家財を整理していた。その後は登場がなかったため、それから4年間の消息は不明。この日が再登場となり、現在の姿に「ショック」「ビックリした」「どうして…」「この4年で一体何があったんだ」「これはかなり衝撃的」「美しさは健在してる」「トキと一緒に動揺しちゃった」などの声が上がり、X（旧Twitter）では「タエさん」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
