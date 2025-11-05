「ウルトラマンネクサス」より「S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス」が11月7日に予約開始
【S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス】 11月7日 予約開始 2026年4月 発売予定 価格：8,800円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス」を11月7日に予約受付を開始する。発売は2026年4月を予定し、価格は8,800円。
本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンネクサス」に登場する「ウルトラマンネクサス アンファンス」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと立体化され、劇中のプロポーションを崩すことなく、S.H.Figuarts準拠の広い可動域により、様々なアクションポーズを再現することができる。さらに「クロスレイ・シュトロームエフェクトパーツ」、「クロスレイ・シュトロームチャージエフェクトパーツ」が付属する。
(C)円谷プロ