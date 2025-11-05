お金は「稼ぐより、守るほうが難しい」。特に、相続や退職金などで予期せず手にした大金は、その典型かもしれません。 これまで経験したことのない金額を前に、人は舞い上がり、あるいは不安に駆られ、普段ならしないような判断ミスを犯しがちです。本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、Aさん夫婦の事例とともに、そんな「突然の富」に翻弄されず、資産を守り抜くための視点について解説します。※本記事で取り上げている事例は、複数の相談をもとにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から一部脚色を加えて記事化しています。読者の皆さまに役立つ知識や視点をお届けすることを目的としています。

「年金20万円」の夫婦が、突然「億」の世界へ

Aさんは66歳。地方の中小企業に長年勤め、定年まで真面目に働いてきました。定年前の役職は課長。年収は高くありませんでしたが、家族を路頭に迷わせることなく働き切ったという誇りを持っています。妻のBさんもスーパーのレジやクリーニング店の受付といったパートを続け、家計を支えてきました。

2人はいわゆる「ふつうの」夫婦でした。老後資金の柱は手取り月20万円の年金だけ。月に入るお金は限られているので、定年退職後もパートで働き、贅沢とは無縁の暮らしを送っていました。「海外旅行なんて、テレビでみるものでしょ」と、Bさんは録画した旅番組を観て満足していたのです。

そんな夫婦の暮らしが変わるきっかけは、ある日かかってきた突然の電話でした。

「お兄さまの件でお話がありまして……」

Aさんの実兄が急逝し、兄の遺産を、Aさんが受け取ることになったのです。兄は独身で、唯一の相続人はAさんです。若いころから商売で成功してきた兄が遺した資産はなんと2億円――。

「いやいや、2億なんて……ウチみたいな年金暮らしにそんな金額、関係ないですよ」Aさんは本気でそう思っていました。ところが、相続手続きが進み、自身の口座に、みたことのない桁数の数字が並んだとき、心臓がドクンと力強く打つ音が聞こえました。

「え、これ、本当にウチのお金なの？」通帳を前に、2人は顔を見合わせました。

「やっと、私たちも『ふつう以上』になれたのかな」

夫婦の心のブレーキが、少し緩んだ瞬間でした。

ファーストクラス旅行、外車、別荘下見…「贅沢」は加速する

お金は、人の金銭感覚を“ゆっくり”ではなく“瞬間的”に変えることがあります。突如として2億の資産を手に入れたAさん夫婦は、舞い上がり、「これまでできなかったことをやり尽くそう」と行動を開始します。

まずは何度もテレビでみたヨーロッパ旅行。これまでは「成田発8日間65.8万円」といったツアーパンフレットを眺めてはため息をつくだけでしたが、旅行会社では迷わずこう伝えました。

「いちばんいいプランを組んでください」

初めて座るファーストクラスのシートの感触、雲の上で注がれるシャンパンの泡。胸の高鳴りは止まらず、高級ホテルの広大なスイートルームに足を踏み入れた瞬間、レストランで値段をみずに注文。夫婦の脳内にはアドレナリンが駆け巡るのを感じました。慣れない刺激に、何度も夢ではないかと互いの頬をつねり合ったほどです。

気づけば、はじめてのヨーロッパ旅行で使った金額は400万円に達していました。

「これまでの苦労がやっと報われたんだね」美しい異国の夕陽の中で、2人は涙を流したのでした。

“プロ”との出会いが暮らしを大きく動かした

帰国後、Aさん夫婦は外車の購入を検討したり、別荘の下見に行ったりと大忙し。「こんな楽しい時間を長く続けたい」と、お金の管理方法について第三者の意見を求めるようになりました。初めは銀行の担当者だけでしたが、そのほかにも“お金に関するコミュニティ”に積極的に参加したことで、さらに複数の専門家からも提案が舞い込みます。

「普通預金のままではもったいない」

「資産家の方は、守りながら増やすのが基本ですよ」

「税務の扱いも注意が必要です」

どれも理にかなった説明に聞こえました。Aさん夫婦にとって、それは“よくわからないけれど正しそうな世界”。「専門家が味方でいてくれる」という安心感がありました。

――まさかお金の主導権が、少しずつ自分たちの手から離れていっているとは思いもしませんでした。

すべてが終わった「一本の電話」

事件は、2回目のヨーロッパ旅行中に起きました。空港ラウンジのふかふかのソファに身を沈め、「老後にこんなことがあるなんてね」と、Bさんと笑い合っていたとき、スマートフォンが鳴ります。

「Aさん、例の節税の件で、少し緊急の確認がありまして……」

親しくしていた相談相手からの電話でした。

「このままだと手続き上、“資金移動を不適切に行った”と誤解を招く可能性があるんです。いったんこちらで安全にお預かりします」

「だ、脱税って……私、犯罪者扱いになるんですか？」血の気が引いたAさんに対し、相手は「いますぐ動けば大丈夫です」と安心させます。焦りの中でAさんは、指示されるがままに複数の口座へ送金。「旅行中は安全に管理しますから」といわれ、胸をなでおろしました。

しかし、そのお金が戻ってくることはありませんでした。帰国後、待てど暮らせど相手とは一切連絡が取れなくなってしまったのです。

「理解しないまま任せる」と、後悔することも

Aさんは、専門家からの説明をほとんど理解していませんでした。「あなたのために私がやっておきます」という言葉を、鵜呑みにしてしまったのかもしれません。

しかし、お金の世界では「理解できないまま他人の指示どおりに動かす」ことは、実質的に“管理の主導権を手放す”ことと同じです。

・その資産は誰の名義にあるのか

・どの金融機関に置かれているのか

・即日引き出せるのか、どうやって引き出すのか

この3点が曖昧なまま「プロに任せて安心」と思うのは、黄色信号です。「いったん預かります」という流れで資産の管理主体は、Aさんの手から簡単に離れてしまっていました。

大金を手にしたとき、本当に考えるべきこと

退職金、保険金、実家売却、生前贈与など。「みたことのない大金」を目にする機会は、案外誰にでも訪れる可能性があります。そしてそのお金を前にすると、冷静でいられる人は少ないようです。

大事なことは、「できること」より、「自分の人生にとって必要なこと」を先に考えることです。

・人生の自分軸を自分で理解しているか

・自分にとって必要な金額はいくらか

・いつ、どのように使いたいのか

・誰と共有し、どう管理していくのが長く続けられるのか

「自分の人生にとって必要なこと」を明確にいえる人ほど、お金に振り回されにくく、お金を上手に活用することができます。

お金は「稼ぐより、守るほうが難しい」

Aさん夫婦は、資産の多くを失いました。しかし、すべてを失ったわけではありません。夫婦は生活を立て直し、再び年金の範囲で暮らす日々に戻りました。

「贅沢はなくなったけど、“私たちのペース”は守れたの。それが一番大事だったと思うの」とBさんは話します。

突然の大金は、人を舞い上がらせ、不安にさせ、冷静さを奪うこともあります。ですが、その出来事は同時に、「私たちにとって本当の安心とはなにか」を考えるきっかけにもなるものです。

Aさんはいま、こう語ります。

「もうファーストクラスじゃなくていい。年1回でいいから、あのとき見た夕陽をまたみにいきたい」

“お金の安心”とは、派手さではなく、「自分でわかる」という感覚が手元にあることなのかもしれません。

内田 英子

FPオフィスツクル代表

ファイナンシャルプランナー