◇プロ野球・巨人 秋季キャンプ（4日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）

新たに2軍のバッテリーコーチに就任することになったのは、選手としては日本ハムとホークスで、コーチとしてはソフトバンク、楽天、西武そしてロッテのパ・リーグ4球団で指導した経歴を持つ、田口昌徳氏です。

午後から行われたファーム選手の練習前に円陣で挨拶すると、その後、報道陣の前に現れると開口一番、「パワフル田口です！」と自己紹介。「明るさと元気だけは持ってますので。そういうのを届けながら、精いっぱい育成に努めたいと思います。マサノリさんですよ」と続けました。

今後のビジョンについては「勝てるキャッチャー」を育てることを第一に考えていくとのこと。「キャッチャーというのは大黒柱ですし、監督の分身と言われるくらい大切なポジションですから。肩も強い、打つことが理想ですけど、なかなかそういうキャッチャーっていませんしね。勝てるキャッチャーを育てていきたい」としました。

実は阿部慎之助監督との縁は阿部監督が大学時代から。昔はドラフト候補生がプロ野球のキャンプに参加するという制度がありました。阿部監督が4年になる前の2月に、田口コーチが当時プレーしていた日本ハムのキャンプに参加することになり、同じキャッチャーとしてともに練習することもあったそうです。阿部監督は「現役中もそうだし、指導者になってからもお会いしたら、声をかけていただいていた大先輩」と田口コーチの加入を喜びました。