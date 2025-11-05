お笑いコンビ・博多華丸大吉の華丸が５日、ＮＨＫ「あさイチ」の朝ドラ受けで、ついにヘブンに苦言を呈した。

この日の朝ドラ「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が学校で英語の授業を行う。生徒に、自分が言った英語を聞き取りノートに書かせることになったが、ヘブンは「あの旅館の主人は酷い男だ」「早く出て行きたい」「女中さえ見つかればすぐに出て行けるのに」「一体、あの男はなにをやってるんだ」と英語で語り出す。授業を見ていた錦織（吉沢亮）はまさかの例文にあ然とする。

これに「あさイチ」の華丸が珍しく「ヘブン先生、あれはあんまりですよ」とおかんむり。大吉も「やりたい放題」と言うと、華丸は「あいつは…なんなん？あの授業は。私情はさんで」とプンプンだ。

大吉も「あれは良くない」と同意すると、華丸は「生瀬さんもそんなに？たまたま病院連れていくの忘れただけで、あんな、言う？」と「酷い男」呼ばわりされた旅館の主人・平太を演じた生瀬に同情。大吉は「根に持つタイプなのかもしれないですが、あの授業は私もどうかと思いました」と苦笑していた。