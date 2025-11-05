サッカー元日本代表の大津祐樹氏（35）の妻で、テレビ朝日の久冨慶子アナウンサー（37）が5日までに自身のインスタグラムを更新。子供の七五三とお宮参りを報告した。

「こゆうきの七五三、ここゆうきのお宮参り！2人ともスクスク育ってくれてありがとう」とつづり、幸せいっぱいの家族ショットを投稿。「私の希望で家族揃って着物を着たかったのですが 大変過ぎてここゆうきは用意していた産着羽織れませんでした それでもこうして写真に残せてよかったです きっとこの先何回も何回も見返すんだろうなと思います」と記した。

「#七五三」「#お宮参り」「#増上寺」「#男の子七五三」「#こゆうきの袴姿が可愛過ぎてたまらなかったです」「#パパの着物姿もかっこよかった」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「お幸せそうでなにより」「大津ファミリー素敵です」「ショートカット似合ってます」「本当にお綺麗です」などのコメントが寄せられている。

久冨アナは2018年1月1日、当時、サッカーの横浜F・マリノスに所属していた、元日本代表の大津祐樹さんと結婚。21年から夫の移籍に伴い、静岡県へ移住。21年2月に第1子となる長男を出産。今年7月に「6月27日に第二子の男の子を出産しました」と報告した。