テック好きが一生忘れない瞬間っていくつかあります。たとえば、スティーブ・ジョブズが初代iPhoneを発表して、革新的な「マルチタッチ」スクリーンをライブデモしたとき。ありえないほど薄いことを見せるために、最初のMacBook Airを封筒からスッと取り出したとき。

まあ、なんというか、結局のところ私たちが主に覚えているのはジョブズの言葉と所作ばっかりなんだけど、それでも、同じようにしっかり記憶に刻まれてるんです。

ランプの熱がキャンドルを温める

でも、あの瞬間がどれだけ壮大だったとしても、なんというか、もう見え見えというか、ありきたりなんです。だからこそ、いつも頭の中では新しいテックの「瞬間」を作っています。時間も日付もはっきり覚えていられるくらい、デカくて革新的なやつを。

たとえば、スマートキャンドルが技術的には実在するって知ったときとか。そう、スマートキャンドル。最高な未来へようこそ。

ガジェット界のこの画期的な快挙は、SwitchBotのおかげ。SwitchBotは最近、キャンドルウォーマーランプ（Candle Warmer Lamp）を発表しました。

キャンドルウォーマーランプというのは、芯に火をつける代わりにランプの熱でキャンドルを温め、香りを引き出すタイプのランプです。

SwitchBotのキャンドルウォーマーランプも基本は同じですが、こちらはスマート仕様。つまり、このご時世の「スマート」がいつも意味するところ──インターネットに接続されている、ということです。

調節できる明るさと香り

SwitchBotのキャンドルウォーマーランプはMatterに対応しており（つまり、Google HomeやAlexaを含む主要なスマートホームプラットフォーム全体で統一的に動作します）、スマホから香りや明るさなどのパラメーターを細かく調整できるアプリが付いています。そう、スマホでキャンドルの香りを強くしたり（あるいは控えめにしたり）できるんです。（もちろん、インターネット非接続のキャンドルウォーマーランプでも同じことはできます）

気になっているかもしれませんが、SwitchBotのキャンドルウォーマーランプは異なるサイズのキャンドルに対応しています。ただし直径は最大9.5cm、高さは14cmまでです。明るさも調整できるので、キャンドルライトで雰囲気づくりをしたいときに便利です。あ、それと、特定の時間にランプをオン・オフするスケジュールも設定できます。

もし、ろうそくに火をつける石器時代から卒業する準備ができているなら、SwitchBotのキャンドルウォーマーランプを39ドル（日本価格は税込5,980円）で購入できます。かなり安いですが、普通のキャンドルウォーマーランプから、スマートで普通のキャンドルウォーマーランプへの歴史的飛躍に参加できることを考えると、さらにお得です。

断言はできませんが、スティーブ・ジョブズも認めるかも。

