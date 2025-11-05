高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の第28回が11月5日に放送され、話題になっています。

夫・傳を亡くした雨清水タエが街で物乞いをしている様子をトキが見かけるという衝撃の展開が描かれ、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

＊以下11月5日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

平太（生瀬勝久さん）とのケンカから、旅館を出て家を借りて暮らしたいヘブン（トミー・バストウさん）。

その世話をする女中探しを任された錦織（吉沢亮さん）は、武家の娘を女中にしたいというヘブンの注文に一致するトキに仕事を依頼する。

高額報酬の女中、つまり洋妾（ラシャメンさん）になるのではと疑ったトキは、その誘いを断るのだった。

その数日後、トキは街中で思いもがけない人物の姿を目にする。

松江を去ったはずのタエ（北川景子さん）が街で物乞いをしていたのだ――。

＜視聴者の声＞

トキが街を歩いていると、物乞いたちが並ぶ通りに差し掛かります。物乞いたちが頭を下げるなか、一人だけ背筋を伸ばした女性がいました。トキの親戚で、生みの母親、タエです。

男が金を入れるも、頭を下げないタエ。男はタエをののしり、頬を打ちました。その様子を見たトキは言葉も出ません。

SNSやコメントでもトキと同様に驚く人たちが多くいました。

「えっ〜？タエさん？物乞いしてるの？見てる人みんなが絶対におトキと同じ顔になったわ」

「おタエさん物乞いに堕ちた… 殴られても凛とする姿に涙…」

「近年の朝ドラではトップクラスの衝撃展開」

施される身となっても無礼者には頭を下げないタエの様子に、

「タエさんのように名家のお姫様からしたらここで頭を下げることも身売り同様にアイデンティティや尊厳、生きていく力を損なうことなのだろう」

「物乞いになっても士族の娘の気概は失わない、でもそれでは生きていけない現実が悲しすぎる」

「女性の仕事が無い。社会で生きる教育を受けてない。婚家が没落すれば遊郭か女中か物乞い。この世はうらめしい通り越して恐ろしいよ」

との声もありました。

三之丞は何してる？！



タエが１人で物乞いをしていたことから、

「三之丞は！？どうしてタエさんが物乞いしてる！？」「三之丞は何してる⁈」

とタエの息子・三之丞を気にする人もいました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。