サンリオキャラクターズ×ペコちゃんがコラボ！

　サンリオキャラクターズと「不二家」のマスコットキャラクター“ペコちゃん”がコラボレーションしたアイテムが、11月中旬頃から、全国の雑貨店、書店などで発売される。

【写真】手帳デコにぴったりなアイテムも！　コラボ商品一覧

■紙文具のやさしい質感が魅力

　今回古川紙工より登場するのは、ペコちゃんとサンリオキャラクターズが“おそろいポーズ”で並んだ、仲良しな雰囲気と特別感あふれるコラボシリーズ。

　ラインナップには、折ってキャンディーの形にもできる「包み紙レターセット」のほか、和紙の温かみある手触りが魅力の「レターセット」と「ミニレターセット」、ノートや本に貼ればちょこっと顔をのぞかせるデザインの「型抜き付箋」、4柄入りの「メモパッド」などがそろう。

　また、手帳デコにぴったりな「和紙フレークシール」や「透明シールシート」も展開。いずれも、紙文具のやさしい質感と、見ているだけで癒される色合いがポイントだ。