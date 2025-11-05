佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。



「スーパームーン」

5日の夜の月はスーパームーンです。一年で最も大きく見える満月です。ちなみに、ことし最も小さい満月は4月でしたが、今夜の満月はそれよりも直径が14％も大きいのです。



「天気の予想」

朝は雲が多いものの、午後になるとだんだんとれてきます。夜もすっきり晴れて、天体観測日和になるでしょう。





「気温はどうなのか？」最高気温は4日より、やや高いところがほとんどでしょう。福岡市、久留米市、佐賀市は22℃、北九州市、飯塚市、宗像市、大牟田市は21℃の予想です。「進路の予想」台風25号は次第に大陸方向へ進み、日本からは離れていく予想です。一方、カロリン諸島付近の熱帯低気圧が台風26号に変わる見込みです。進路の予想はまだ不安定で、来週は日本に近づく可能性があります。九州にも影響する可能性がありますので、最新の気象情報にご注意ください。「なのか間予報」金曜日にかけては日差しがたっぷり届くでしょう。日中は日差しのぬくもりが感じられそうです。日曜日は前線の影響で広い範囲で雨が降るでしょう。