きらめく星々 中国黒竜江省の秋の夜空
2025年11月5日 10時27分
新華社通信

１０月２８日、黒竜江省嘉蔭県を流れる黒竜江の空を彩る銀河。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）

【新華社ハルビン11月5日】中国最北の黒竜江省では、秋の夜空に満天の星が瞬き、静けさと壮麗さが溶け合う光の絵巻が広がっている。１０月３１日、黒竜江省富錦市で、銀河を観賞する写真愛好家。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）１０月２９日、黒竜江省チチハル市を流れる嫩江（のんこう）の空を彩る銀河。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）１０月３１日、黒竜江省同江市の公園で、銀河を観賞する人。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）１０月３０日、黒竜江省同江市の星空と木。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）１０月３１日、黒竜江省伊春市の星空。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／李佳星）１０月３１日、黒竜江省富錦市の星空と木々。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／庚喜慶）