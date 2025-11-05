39ºÐ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¡Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë»°Ëæ¡×¤Î¹âÎð½Ð»º¾è¤ê±Û¤¨¡ÖÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚÂ¼ºÌÇµ¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬...¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ®»º¼ê½Ñ¡õ¥Ý¥ê¡¼¥×½üµî¢ª»ÒµÜ¶Ú¼ðÈ¯¸«¢ªºÆÅÙÇ¥¿±½ÐÍè´ñÀ×¤Ë´¿´î¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¡10¥ö·î¤º¤Ã¤ÈµÕÎ®À¿©Æ»±ê¢ª3¥ö·îÈ¾°Ê¾å°ÁË¤Ç¿²¤¿¤¤ê¢ªÃî»õ¤Ç¿À·ÐÈ´¤¯¢ªÇ¥ÉØÅüÇ¢ÉÂ¢ªÉ¹¿©¾É&¸å´ü°ÁË¢ª¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë»°Ëæ¤Î¹âÎðÇ¥ÉØ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¤â¶Ã¤«¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡ÊÂç¤¤Ê¹¬¤»¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡Ë¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿¥È¥Ä¥¥È¥ª¥«¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î²½¾Ñ¥Ý¡¼¥Á¤ÈºâÉÛ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Ö°Ø»Ò°ÜÆ°¤Î¶ÛµÞÆþ±¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³²¦BC¤ÎÌµÄËµ»½Ñ¤Ï¤ä¤Ï¤êºÇ¹âÊö¤Ç¡¢Ëã¿ì¸å¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤ÈÄ¶°Â»º¤Ç¤·¤¿¡¡¤·¤«¤â¥®¥ê¥Ã¥®¥ê30Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Á¶èw¤Ë¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÅù½ô¡¹¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö·ìÅüÃÍ°ÂÄê¼¡Âè¤Þ¤¿ÈþÌ£¤·¤¤Åê¹ÆÂô»³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¶¦¡¹º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£