バイエルン&アーセナルが開幕4連勝達成!! 3連勝スタートのパリSG、R・マドリーは初黒星:CL第3節1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節1日目を各地で開催。バイエルンとアーセナルが開幕4連勝を達成し、パリSGとレアル・マドリーが初黒星を喫した。
ともに開幕3連勝同士のパリSG(フランス)とバイエルン(ドイツ)が激突した一戦は、FWルイス・ディアスの2得点でバイエルンが2点を先行。L・ディアスが退場して数的不利に陥ったものの、パリSGの反撃をMFジョアン・ネベスの1点に抑え、2-1の勝利を収めた。
スラビア・プラハ(チェコ)をホームに乗り込んだアーセナルはMFブカヨ・サカの得点で先制すると、MFミケル・メリーノの2得点で突き放して3-0の完封勝利。開幕4試合11得点無失点と攻守が噛み合い、4連勝を飾っている。
リバプール(イングランド)とレアル・マドリー(スペイン)の一戦はスコアレスのまま迎えた後半16分、MFアレクシス・マック・アリスターがネットを揺らしてリバプールが先制。R・マドリーの反撃を許さずに逃げ切って1-0の完封勝利を収めた。
日本人選手ではコペンハーゲンDF鈴木淳之介が先発フル出場、モナコFW南野拓実が後半18分、スラビア・プラハDF橋岡大樹が後半29分、スポルティングMF守田英正が後半37分から出場し、ベンチ入りしたフランクフルトMF堂安律とリバプールMF遠藤航の出番はなかった。
なお、第4節2日目は11月5日に行われ、第5節は11月25日、26日に開催予定だ。
【第4節1日目】
11月4日(火)
スラビア・プラハ 0-3 アーセナル
ナポリ 0-0 フランクフルト
A・マドリー 3-1 サンジロワーズ
ボデ・グリムト 0-1 モナコ
ユベントス 1-1 スポルティング
リバプール 1-0 R・マドリー
オリンピアコス 1-1 PSV
パリSG 1-2 バイエルン
トッテナム 4-0 コペンハーゲン
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.バイエルン(12)+11
2.アーセナル(12)+11
3.パリSG(9)+9
4.インテル(9)+9
5.R・マドリー(9)+6
6.リバプール(9)+5
7.トッテナム(8)+5
8.ドルトムント(7)+5
-------------------------------------------
9.マンチェスター・C(7)+4
10.スポルティング(7)+3
11.ニューカッスル(6)+6
12.バルセロナ(6)+5
13.チェルシー(6)+3
14.A・マドリー(6)+1
15.カラバフ(6)+1
16.ガラタサライ(6)-1
17.PSV(5)+2
18.モナコ(5)-2
19.アタランタ(4)-3
20.フランクフルト(4)-4
21.ナポリ(4)-5
22.マルセイユ(3)+2
23.ユベントス(3)-1
24.クラブ・ブルージュ(3)-2
-------------------------------------------
25.ビルバオ(3)-3
26.サンジロワーズ(3)-8
27.ボデ・グリムト(2)-3
28.パフォス(2)-4
29.レバークーゼン(2)-5
30.スラビア・プラハ(2)-6
31.オリンピアコス(2)-7
32.ビジャレアル(1)-3
33.コペンハーゲン(1)-8
34.カイラト(1)-8
35.ベンフィカ(0)-5
36.アヤックス(0)-10
