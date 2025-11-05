　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節1日目を各地で開催。バイエルンとアーセナルが開幕4連勝を達成し、パリSGとレアル・マドリーが初黒星を喫した。

　ともに開幕3連勝同士のパリSG(フランス)とバイエルン(ドイツ)が激突した一戦は、FWルイス・ディアスの2得点でバイエルンが2点を先行。L・ディアスが退場して数的不利に陥ったものの、パリSGの反撃をMFジョアン・ネベスの1点に抑え、2-1の勝利を収めた。

　スラビア・プラハ(チェコ)をホームに乗り込んだアーセナルはMFブカヨ・サカの得点で先制すると、MFミケル・メリーノの2得点で突き放して3-0の完封勝利。開幕4試合11得点無失点と攻守が噛み合い、4連勝を飾っている。

　リバプール(イングランド)とレアル・マドリー(スペイン)の一戦はスコアレスのまま迎えた後半16分、MFアレクシス・マック・アリスターがネットを揺らしてリバプールが先制。R・マドリーの反撃を許さずに逃げ切って1-0の完封勝利を収めた。

　日本人選手ではコペンハーゲンDF鈴木淳之介が先発フル出場、モナコFW南野拓実が後半18分、スラビア・プラハDF橋岡大樹が後半29分、スポルティングMF守田英正が後半37分から出場し、ベンチ入りしたフランクフルトMF堂安律とリバプールMF遠藤航の出番はなかった。

　なお、第4節2日目は11月5日に行われ、第5節は11月25日、26日に開催予定だ。

【第4節1日目】

11月4日(火)

スラビア・プラハ 0-3 アーセナル

ナポリ 0-0 フランクフルト

A・マドリー 3-1 サンジロワーズ

ボデ・グリムト 0-1 モナコ

ユベントス 1-1 スポルティング

リバプール 1-0 R・マドリー

オリンピアコス 1-1 PSV

パリSG 1-2 バイエルン

トッテナム 4-0 コペンハーゲン

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.バイエルン(12)+11

2.アーセナル(12)+11

3.パリSG(9)+9

4.インテル(9)+9

5.R・マドリー(9)+6

6.リバプール(9)+5

7.トッテナム(8)+5

8.ドルトムント(7)+5

-------------------------------------------

9.マンチェスター・C(7)+4

10.スポルティング(7)+3

11.ニューカッスル(6)+6

12.バルセロナ(6)+5

13.チェルシー(6)+3

14.A・マドリー(6)+1

15.カラバフ(6)+1

16.ガラタサライ(6)-1

17.PSV(5)+2

18.モナコ(5)-2

19.アタランタ(4)-3

20.フランクフルト(4)-4

21.ナポリ(4)-5

22.マルセイユ(3)+2

23.ユベントス(3)-1

24.クラブ・ブルージュ(3)-2

-------------------------------------------

25.ビルバオ(3)-3

26.サンジロワーズ(3)-8

27.ボデ・グリムト(2)-3

28.パフォス(2)-4

29.レバークーゼン(2)-5

30.スラビア・プラハ(2)-6

31.オリンピアコス(2)-7

32.ビジャレアル(1)-3

33.コペンハーゲン(1)-8

34.カイラト(1)-8

35.ベンフィカ(0)-5

36.アヤックス(0)-10