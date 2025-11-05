BTS V、“Yunth（ユンス）”新CMで「もっと近づいて」。撮影の最後には「完璧です！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのVがブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド“Yunth（ユンス）”より、新CM『君の肌に』篇が公開された。TV放映は、11月13日よりスタートとなる。

■BTS V、透明感溢れる美肌を披露

Vにとって日本単独初CM出演となった『君の肌に』篇は、濃密美容液の魅力を、Vの圧倒的な存在感と一瞬たりとも目が離せない表情で表現した。

CMではVが「もっと近づいて」と語りかけながら、透明感溢れる美肌を披露。Vの端正な横顔に“Yunth”の美容液を垂らし、ゆっくりとなじませる場面や、鼻に指を添えて微笑むミステリアスな表情など、随所に見る人を惹きつける演出を織り込んだ。最後は「Yunth、君の肌に」と締め括り、“Yunth”の魅力が伝わる印象的なCMに仕上がっている。

また、CMの中には“隠れV”が潜んでいるので、探してみよう。

■撮影の合間に柔らかな笑顔を見せたV

シックなグレージュのダブルジャケットに身を包み、胸元にはゴールドアクセサリーを輝かせたスタイルで撮影に臨んだV。今回の衣装は、Vの洗練された雰囲気とミステリアスな魅力をさらに際立たせ、スタジオ全体に気品溢れるオーラを漂わせた。

撮影では、日本語を積極的に話す姿が印象的で、真剣にカメラに向き合う姿が見られた。合間に見せる柔らかな笑顔からは楽しげな雰囲気も伝わり、現場は終始和やかな空気に包まれていた。撮影の最後には、「完璧です！」と笑顔で声を弾ませるVのラストシーンにも注目だ。

■BTS V コメント