”レトロな古書を集めた書店”をイメージしたステーショナリー「檸檬文庫」シリーズが発売
丸善ジュンク堂書店と古川紙工がコラボレーションした、オリジナルステーショナリー「檸檬文庫」第1弾が発売されました。
丸善ジュンク堂書店×古川紙工によるコラボアイテムとしては、今春に発売されたステーショナリー「文豪メモリー」シリーズをJapaaanでも紹介しましたが、そのレトロな世界観に魅力を感じた人も多いでしょう。
推し文豪と毎日を過ごす。ステーショナリー「文豪メモリー」シリーズがエモい！梶井・太宰・中也・谷崎
新たに発売された「檸檬文庫」は、「レトロな古書を集めた書店」をイメージしたシリーズとなります。第1弾として、レザー調ブックカバー、読書ノート、クリアブックマーカー、メモパッド、マッチ箱メモ、フレークシールの6アイテムを、それぞれ赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩の4デザインで発売。
レザー調ブックカバー
価格：各1,600円（税別）
内容：1枚入り
読書ノート
価格：各700円（税別）
内容：64ページ
クリアブックマーカー
価格：各400円（税別）
内容：1枚入り
メモパッド
価格：各600円（税別）
内容：100枚綴り（4柄アソート）
マッチ箱メモ
価格：各600円（税別）
内容：便箋35枚入り
フレークシール
価格：各500円（税別）
内容：20枚入り（5柄×4枚）
ステーショナリー「檸檬文庫」