”レトロな古書を集めた書店”をイメージしたステーショナリー「檸檬文庫」シリーズが発売

丸善ジュンク堂書店と古川紙工がコラボレーションした、オリジナルステーショナリー「檸檬文庫」第1弾が発売されました。

丸善ジュンク堂書店×古川紙工によるコラボアイテムとしては、今春に発売されたステーショナリー「文豪メモリー」シリーズをJapaaanでも紹介しましたが、そのレトロな世界観に魅力を感じた人も多いでしょう。

推し文豪と毎日を過ごす。ステーショナリー「文豪メモリー」シリーズがエモい！梶井・太宰・中也・谷崎

新たに発売された「檸檬文庫」は、「レトロな古書を集めた書店」をイメージしたシリーズとなります。第1弾として、レザー調ブックカバー、読書ノート、クリアブックマーカー、メモパッド、マッチ箱メモ、フレークシールの6アイテムを、それぞれ赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩の4デザインで発売。

レザー調ブックカバー

価格：各1,600円（税別）

内容：1枚入り

読書ノート

価格：各700円（税別）

内容：64ページ

クリアブックマーカー

価格：各400円（税別）

内容：1枚入り

メモパッド

価格：各600円（税別）

内容：100枚綴り（4柄アソート）

マッチ箱メモ

価格：各600円（税別）

内容：便箋35枚入り

フレークシール

価格：各500円（税別）

内容：20枚入り（5柄×4枚）

ステーショナリー「檸檬文庫」