【難読漢字】駅名当て「忠海駅」　瀬戸内の絶景を堪能できる

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「忠海駅」という漢字を読めますか。広島県にある駅名です。利用者でなくても読めそうな漢字ですね。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：ただのうみえき

忠海駅は、広島県竹原市に位置するJR呉線の駅で、瀬戸内海に面した風光明媚な場所にあり、「海の見える駅」としても知られています。また、無人駅ながらも立派な駅舎を持ち、駅前には旅館やカフェなどの小さなお店が点在しています。

駅の周辺には工場群と港町が広がっています。

駅名は、平安時代の武将・平忠盛にちなむとされています。忠盛が瀬戸内海の忠海沖で海賊を討伐した功績から、「忠」の字を取り、「忠海」と名づけられたと伝えられています。対岸の大三島には「盛村」という地名が残されており、忠盛とのつながりがうかがえます。

駅周辺には、地元ならではのグルメも楽しめます。たとえば「アヲハタジャムデッキ」は、忠海が発祥の地であるアヲハタジャムの関連施設で、スイーツ好きにはたまらないスポットです。

ジャム工場の横にあるパン屋やカフェでは、瀬戸内の海を眺めながらソフトクリームや焼きたてのパンを味わうことができます。

また、「味処 日之出」では、港町ならではの海鮮料理や天ぷらを楽しむことができ、観光客にも人気の食事処となっています。

