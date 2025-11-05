1件のクレームで“ギネス花火写真”撤去に100件超の意見殺到…市長が謝罪「判断は間違い」一転“復活展示”へ　千葉・市川市

「最も高い山型の仕掛け花火」として8月にギネス世界記録に認定された千葉・市川市民納涼花火大会。その記念写真が、市役所での展示中に1件のクレームを理由に撤去された。しかし、この対応に市民から100件を超える抗議や意見が寄せられ、市長の判断で20日ぶりに展示が復活した。

1件のクレームで撤去された“ギネス記念写真”

「最も高い山型の仕掛け花火」としてギネス世界記録に認定された「市川市民納涼花火大会」の花火。イット！は、その“ギネス記念写真”を市川市が1件のクレームで市役所から撤去した一件を報じた。

ところが、10月31日に「いちかわ観光物産インフォメーション」を訪れると、撤去された写真が再び飾られていた。

この“ギネス記念写真”を撮影したのはプロ写真家のShun Shiraiさん。市の依頼で撮影し、Shiraiさんの名前入り写真を市に無償で提供した。

花火を撮影したShun Shiraiさん：

市役所が1日だけの展示で撤去されてしまって。（その後）行徳支所の会場でも私の展示はない状態でした。

市は当初「公の施設でプロの写真家のPRの促進につながるような行為を行うのは、良くないのではないか」という1件のクレームで写真の撤去を決定。しかし、この市の対応に市川市民から約100件以上の意見が殺到した。

市川市民：

1人のクレームで展示がなくなるのは、ちょっと残念だと思いました。

市川市民：

私は電話してませんけど、どうなんでしょうね。1人のクレームをすくうならば、私の意見もすくわれるのって。

市長「報告・連絡・相談できていなかった。最終責任は私に」

こうした事態を受け、復活展示へと舵を切った市川市の田中甲市長は、一連の騒動について次のように謝罪した。

市川市・田中甲市長：

皆さんにお詫び申し上げたいと思います。本当に申し訳なかった。

その上で、田中市長は撤去を決めた担当部署の判断にこう疑問を呈した。

市川市・田中甲市長：

もし私が最初に1人の方の意見を聞いたならば、そのご指摘は当たらないということで展示を取りやめることはしなかった。

田中市長は「1件のクレームで写真の撤去を決めた担当部署の判断は間違っていた」との考えを示し、庁内での連携不足を課題に挙げた。

市川市・田中甲市長：

「（市民から）ご意見ありますけども市長どう思いますか？」「どのようにした方が良いですか？」と（職員から報告は）あってしかるべきでしたね。いわゆる報告・連絡・相談。これがしっかりとできていなかった。ただ最終責任は私にあります。

市長は一連の騒動を受け、撮影者のShun Shiraiさんに直接謝罪し、20日ぶりの展示復活にこぎつけた。

花火を撮影したShun Shiraiさん：

ほっとしましたね。市民の声含めて届いて（市長が）ご決断されたってことで、すっきりしました。

（「イット！」11月4日放送より）