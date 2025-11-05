お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。初発症した痛風について改めて「地獄の痛み」とつづった。

古坂は1日の更新で「…痛風。。きっとこれが。。」と切り出し、「全く歩けない。どころか…眠れない。。痛み止め飲むとほんの数時間和らぐ…足の親指に蠍がいて、定期的に刺してくるような痛み。こりゃまいった」と症状を説明した。3日には「右足だけ太った。痛風、なんだよ！！？」と右足が腫れ上がった写真をアップ。「風が吹いても痛い…とかよ！？違うよ！風が吹かなくてもいてーよ！痛無風だよ！なんなら痛(つう)だよ！」と記した。4日朝にも「この三連休…家のことも何もできず…仕事は休みにしてたけど…何もできず…子供達が学校と保育園に行って…足の痛みが落ち着け始めるという…偶然。神様という脳みそが…俺に警告したのかも。少し落ち着いてます」と報告していた。

そして古坂は4日夜の更新で「…痛風って これから一生付き合わなきゃなんだね。。しかも、またあの『独特な地獄の痛み』がいつ来るかわからない。けど、ほぼ確実に来る。月一なのか、一週間後なのか… 結構落ちてます」と心境を明かし、「がんばるます。明日は久しぶりの外の仕事…いけんのか？」と続けた。