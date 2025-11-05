【3COINS新作】待ってたーーッ！ 完売前にゲット推奨♡「激かわ手袋」

冬には入手困難になることもある【3COINS（スリーコインズ）】のあったかグッズから、完売前に手に入れたい「激かわ手袋」をご紹介。手首にボリューム感たっぷりのフェイクファーをあしらった手袋や、ラインストーンで描いたリボンやハートが韓国っぽ可愛い手袋など、冬のお出かけが楽しくなりそうな新作がラインナップ。

洗練された大人の魅力を引き出すスエード調手袋

【3COINS】「スエード調スマホ対応手袋」\330（税込）

高級感のあるスエード調生地が上品な雰囲気を演出。シンプルで洗練されたデザインが、大人の魅力を引き出してくれそうな手袋。内側がふわふわの生地で作られているため、つけた瞬間からあたたかさを実感できそう。公式オンラインストアによると「人差し指と親指はスマホ対応」とのこと。手袋を着脱せずにスマホ操作できるのも嬉しいポイントです。ベーシックなカラー全3色展開。

コーデを格上げできそうなフェイクファー付き手袋

【3COINS】「ファー付きスマホ対応手袋」\660（税込）

手首にボリューム感たっぷりのフェイクファーをあしらい、リュクスなムードを演出。プチプラとは思えない高見え手袋は、コーデの格上げにも一役買ってくれそう。パッと華やかな印象も与え、シンプルな装いもおしゃれな雰囲気に。こちらも「人差し指と親指はスマホ対応」（公式オンラインストアより）なので、ストレスフリーの使い心地を実感できそうです。ベージュとブラックの2色展開。

ラインストーンのリボンとハートが韓国っぽ可愛い

【3COINS】「ラインストーン付きニット手袋」\880（税込）

キラキラ光るラインストーンでリボンとハートを描いた、韓国っぽ可愛いデザインが魅力。さりげない存在感で甘くなりすぎないため、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。差し色に使えてトレンド感アップを狙えるレッドや、服装を選ばず合わせやすいブラックなどが揃う4色展開。こちらは「親指と人差し指は穴が空いている仕様なので、スマホ操作が楽々できます」（公式オンラインストアより）とのこと。

見た目も実用性も備わったふわふわミトン

【3COINS】「ファーミトン」\660（税込）

手袋だけじゃなく、フェイクファーのふわふわ感がたまらなく可愛いミトンにも注目。存在感があり、寒い日もあったかおしゃれを楽しめるのが魅力。手首をリブゴムにすることで、防寒対策も◎ 公式オンラインストアによると「今年は親指も開閉できる仕様にブラッシュアップされました」とのこと。見た目だけじゃなく実用性も備わっています。全5色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i