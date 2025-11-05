

訪日したトランプ大統領にも防衛費増額を伝えた（写真：代表撮影（写協大代表））

10月21日に高市早苗内閣が発足した。その前日に、自民党は日本維新の会と連立政権合意書を取り交わし、自維連立政権を樹立したものの、日本維新の会は閣外協力という立場をとった。

その結果、大臣・副大臣・政務官はみな、自民党議員で占めることとなった。現行の政務三役制となった2001年の省庁再編以降、初めてのことである。

高市内閣の船出は、ガソリン税の暫定税率廃止、高校授業料無償化、防衛費の増額から始まりそうである。

税収上振れ分をアテにした用途が多すぎる

最大の問題は、財源である。今年度に使えそうな税収の上振れ分はある。2024年度決算の純剰余金は約2.2兆円だが、その2分の1を下回らない額を公債償還に充てることとされているため、約1.1兆円が使える財源とみられる。

しかし、ガソリン税の暫定税率廃止で失われる税収の穴埋めにも、高校授業料無償化の財源にも、防衛費の増額の財源にもこの税収の上振れ分を使おうとすれば、足りないのではないか。

高市首相は、10月24日の所信表明演説で、「国家安全保障戦略に定める『対GDP比2％水準』について、補正予算と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じます」と明言した。

2022年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」には、「27年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準が現在の国内総生産（GDP）の2％に達するよう、所要の措置を講ずる」と記されており、所信表明演説でのこの件の根拠となっている。

「政府経済見通し」によると、25年度の名目GDP（国内総生産）は、629.3兆円である。その2％は12.5兆円となる。

防衛費の増額には、すべてではないが一応財源が確保されている。それは、一般会計にある防衛力強化資金である。23年度に設置されたこの資金は、25年度当初予算で計上された防衛関係費（約8.7兆円）のためにも一部取り崩され、残りは約1.7兆円である。

この約1.7兆円は、そもそも26年度と27年度の防衛関係費の財源としてとって置いてあるものである。それを25年度に取り崩せば、26年度以降の防衛関係費の財源を別途用意しなければならなくなる。

しかも、25年度当初予算の防衛関係費は約8.7兆円で、対GDP比2％には届いていない。それでも、「今年度中に前倒し」できるのか。

現在の防衛三文書（国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画）をつぶさにみると、防衛関係費について、防衛力整備計画には「本計画期間の下で実施される各年度の予算の編成に伴う防衛関係費は、（中略）40兆5000億円程度（27年度は、8兆9000億円程度）とする」という記述がある。

25年度中に0.2兆円増額すれば「GDP比2％」をクリア

防衛三文書は一体的なものだから、国家安全保障戦略で定めた「対GDP比2％水準」と、防衛力整備計画に記された「27年度に防衛関係費を8.9兆円程度」とすることは、整合的なものといわなければならない。

ということは、所信表明演説でいう「対GDP比2％水準」に相当する防衛関係費は、8.9兆円ということになろう。

ちなみに、国家安全保障戦略に記された前掲の文言には、「現在の」GDPの2％に達するようにするとある。国家安全保障戦略が閣議決定されたのは22年12月である。22年度の名目GDPは567.1兆円で、その2％というのは、約11.3兆円となる。

その金額と防衛関係費との差は、海上保安庁の経費、研究開発やサイバー安全保障関連の経費や、沖縄に関する特別行動委員会（SACO）と米軍再編に関する経費が、別途算入される。

高市首相は、10月28日にアメリカのトランプ大統領と会談した後、防衛費について「特に数字を念頭に置いたやりとりはなかった」と記者団に語った。また、10月29日に小泉進次郎防衛相と会談したアメリカのヘグセス国防相は、防衛費の具体的な数値目標について「アメリカ側から日本に何かを要求したことは一切ない」とした。

これらを踏まえると、25年度の防衛関係費を、当初予算の8.7兆円から最低でも0.2兆円増額すれば、前倒しして「対GDP比2％水準」に達したといえよう。この金額なら、赤字国債を増発するまでもなく、防衛力強化資金の残高の範囲内である。

ただ、25年度に防衛力強化資金を使うと、それだけ26年度以降に使える資金が減ってしまう。

加えて、高市首相は所信表明演説で、26年中に防衛三文書を改定することを目指し、検討を開始することを言明した。

昨今のわが国を取り巻く安全保障環境や、アメリカからの防衛力整備の要請を踏まえると、改定する防衛三文書で、防衛費は増額されこそすれ、減額されることはないだろう。増額するなら、そのための財源はどうするのか。

震災復興の所得増税分を防衛費に転用する法改正

今のところ、現行の防衛三文書を前提とした防衛費の財源は工面できていることになっている。ただ、復興特別所得税の一部を防衛費に使途を変更する部分が残されている。いわゆる「防衛増税」の所得税の部分である。

確かに、法人税とたばこ税は、「防衛増税」としてすでに決定している。これは、文字通り税率を引き上げる形での増税である。しかし、所得税については、目先は増税ではない。なぜなら、すでに復興特別所得税として徴収されているもののうち一部を防衛財源にするというだけである。

もちろん、現行制度では、復興特別所得税は復興債の償還に充てられることとなっているから、その使途を変更するための税制改正は必要である。しかし、使途を変えるだけで税率を上げるものではないから、家計に負担増を強いるものではない。

26年に防衛三文書を改定して防衛費を増やすなら、少なくともこの所得税制改正を行わなければ、財源に穴が開く。

それでもなお、防衛関係費を8.9兆円よりも増やすならば、追加の財源確保が必要になる。それを赤字国債で賄うわけにはいかない。

東洋経済オンラインの拙稿「日本の防衛費は『対GDP比2％』へ倍増できるのか」でも述べたように、5年や10年も経てば周辺国が強化する軍事力に比して陳腐化する防衛装備品が続出しうる。そうなれば、短期間でさらに高度な防衛装備品を購入しなければならず、一度買った防衛装備品は長期間使用するわけにはいかない。

だから、国債で防衛費を賄うと、その恩恵を受ける期間はごく短期間にとどまるものの、その元利償還費の負担が長きにわたり国民に及ぶことになり、恩恵を受けない将来の国民が目先の防衛装備品のために負った借金を返済することになる。

インフラや教育の2、3倍も防衛費に費やす国になる

加えて、防衛関係費は、いまや一般会計において社会保障関係費に次ぐナンバー2の金額の多い費目となっている。

対GDP比2％を超えて防衛関係費を増やせば、12兆円とか15兆円とかという金額となる。その金額は、2025年度の当初予算における公共事業関係費約6.1兆円、文教及び科学振興費約5.5兆円に比して、2倍、3倍といった金額に達する。

インフラ整備や教育のために年間に費やす支出の2倍や3倍も防衛に費やすということでよいのか、多くの国民がすんなりと受け入れられるかが問われる。

防衛三文書の改定を進めて防衛力強化を図るなら、安定的な恒久財源を確保して財政基盤も強化しなければならない。防衛装備ばかり強くても、それを財政的に支える能力に欠ければ、国民の生命と財産は守れない。

（土居 丈朗 ： 慶應義塾大学 経済学部教授）