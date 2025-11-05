「Happyくじ」から、「Before the Christmas Party」をテーマにした『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』が登場！

2025年は、パーティーの準備を楽しむ「ミッキーマウス」たちのおめかしデザインです☆

2025年11月8日(土)より、ファミリーマート、ミニストップ、イオンなどで順次発売されます。

Happyくじ「DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025」

価格：1回 850円(税込)

発売日：2025年11月8日(土)より順次

販売場所：ファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオン、その他ホビーショップ、書店等

景品内容：全3等級+Last賞

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

毎年大好評のクリスマスオーナメントくじが2025年も登場！

2025年のテーマは「Before the Christmas Party」

おめかしした「ミッキー＆フレンズ」たちと一緒にクリスマスパーティーの準備を楽しめるようなデザインです。

今回のために描き起こされた特別デザインのオーナメントやギフトを手にしたフィギュアオーナメント賞全20種に加え、スペシャルコンプリートBOX賞、アクリルオーナメント賞がラインナップ。

Last賞には、クリスマスカラーのスーツに身を包んだ全高約65cmの「ミッキーマウス」のぬいぐるみが用意されています☆

『ミッキー＆フレンズ』をはじめ、『ディズニープリンセス』シリーズの「アリエル」や「ラプンツェル」、『アナと雪の女王』シリーズの「エルサ」と「アナ」のほか、『くまのプーさん』『ベイマックス』『スティッチ』『ズートピア』、さらにHappyくじフィギュア初登場となる『モンスターズ・ユニバーシティ』の「ランディ」も加わり、総勢28のキャラクターが勢ぞろいします！

フィギュアオーナメント賞 (全20種)

「ミッキー&フレンズ」や「ベイマックス」「スティッチ」など、今回のために描き起こしたアートを立体化したフィギュアオーナメントなど全20種が登場！

紐と台座付きのため、ツリーに飾ったり、ディスプレイしたりと、お好みに合わせて楽しめます。

『ミッキー＆フレンズ』シリーズ 7種 (「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プルート」「ドナルドダック」「デイジーダック」「ヒューイ・デューイ・ルーイ」「チップ＆デール」)『ベイマックス』 1種 (「ベイマックス」)『ディズニープリンセス』シリーズ 2種 (「アリエル」「ラプンツェル」)『アナと雪の女王』シリーズ 2種 (「エルサ」「アナ」)『くまのプーさん』 1種 (「くまのプーさん」)『スティッチ』シリーズ 2種 (「スティッチ」「エンジェル」)『モンスターズ・ユニバーシティ』シリーズ 3種 (「サリー」「マイク」「ランディ」)『ズートピア』シリーズ 2種 (「ニック」「ジュディ」)

スペシャルコンプリートBOX賞 (全6種)

各シリーズのオーナメントを一度にゲットできるスペシャルコンプリートBOX賞。

大切な人へのプレゼントにもおすすめです！

『ミッキー＆フレンズ』シリーズ A『ミッキー＆フレンズ』シリーズ B『アナと雪の女王』シリーズ『ズートピア』シリーズ『スティッチ』シリーズ『モンスターズ・ユニバーシティ』シリーズ

アクリルオーナメント賞 (全7種)

サイズ：約直径8cm以内

ラメ入りでキラキラ輝くアクリルオーナメントです。

ツリーに飾るのはもちろん、お気に入りのバッグやポーチにつけても可愛いデザインです☆

『ミッキー＆フレンズ』 A『ミッキー＆フレンズ』 B『ディズニープリンセス』『アナと雪の女王』『くまのプーさん』『ベイマックス』『モンスターズ・ユニバーシティ』

Last賞 BIG!スタンディングミッキー（全1種）

サイズ：全高約65cm

Last賞は、描き起こしの衣装を着た「ミッキーマウス」のBIGぬいぐるみ！

全高約65cmの大きなぬいぐるみは、お部屋に飾ってクリスマス気分を楽しむのにぴったりです。

描き起こしデザインのオーナメントや豪華なぬいぐるみが当たる、毎年恒例の人気くじ。

大好きなディズニーキャラクターたちと一緒に、特別なクリスマスを迎える準備を楽しめます！

Happyくじ「DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025」の紹介でした。

© Disney © Disney/Pixar © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.

