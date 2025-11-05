キャリアはおよそ９０年。那珂川町（栃木県）で理容店を営み「世界最高齢の現役女性理容師」として今年ギネス世界記録に認定された女性が、もうすぐ誕生日を迎えます。一足早く行われた誕生日会には家族や友人が訪れ、長寿を祝いました。

優しい笑顔を見せるこちらの女性。１１月１０日に１０９歳の誕生日を迎える、箱石シツイさん（１０８）です。

２日に、長女の充子さんが暮らす宇都宮市の住宅で一足早い誕生日会が開かれ、長男・英政さんや友人などおよそ１５人が集まり、長寿を祝いました。

「皆様のおかげでまだまだ生き延びそうです。どうか今後ともよろしくお願いいたします」

箱石さんは１９１６年、大正５年生まれで、今から８９年前の１９３６年に東京で理容師の資格を取得。戦争で夫を亡くし、女手ひとつで子どもを育てながら那珂川町谷川で「理容ハコイシ」を経営してきました。今年３月には「世界最高齢の現役女性理容師」としてギネス世界記録に認定され、現在は栃木県内の最高齢のお年寄りでもあります。

およそ１年前から宇都宮市の施設で暮らしていて、理容店の予約が入ると那珂川町に戻る生活をしていましたが、髪を切る姿勢を取り続けることが難しくなり、春から店はお休み中。それでも、箱石さんに髪を切って欲しいという人が絶えず、今月に入ってからも富山県の人から問い合わせがあったそうです。

もうすぐ１０９歳…。箱石さんがずっと大切にしていることは。

「悪意に解釈せず、素直にして人とお付き合いすれば、うまく世渡りができると思います」