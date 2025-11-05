俳優佐藤健の初のアジアツアー「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING−ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」のソウル公演が8日、KBSアリーナで開かれる。1日の台北インターナショナルコンベンションセンターを皮切りにアジアツアーをスタート。いよいよ韓国公演が迫り、韓国メディアも韓国内の盛り上がりを報じている。3000席全席は売り切れで、爆発的な人気だという。

韓国メディアTVリポートは5日「レジェンド俳優・佐藤健がいよいよ韓国の舞台に立つ…ビッグなライブ予告」のタイトルで「台北公演で佐藤健はTENBLANKの主要曲をライブで披露しただけでなく、現地ファンと交流するイベントで忘れられない思い出をプレゼントした。台北での熱い呼応に支えられ、佐藤健はソウルで開く韓国初の単独ファンミーティングを通じて、その熱気を継続する計画だ」と報じた。

また「初公演で証明したようなしっかりとした実力とファンに向けた真心のこもった交流が、今度の韓国公演ではどんな特別な瞬間を誕生させるか、彼が贈る舞台に関心が集中している」とも伝えた。

今回のアジアツアーは、佐藤健がNetflix（ネットフリックス）オリジナルドラマ「グラスハート」中のバンドTENBLANKを代表して単独で実施する公演。台北からスタートしたツアーは、ソウル（8日）、香港（19日）、バンコク（29日）と、アジアの4都市で行われる。

同メディアは「ドラマの中のキャラクターを超え、真のミュージシャンに生まれ変わった佐藤健の新しい姿に直接会える貴重な機会になるものと期待を集めている」と報じた。