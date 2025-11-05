KITTEで、約65,000球のLEDが輝く「WHITE KITTE」！白銀の世界に訪れたかのような没入体験を
「1階アトリウム」イメージ
JPタワー商業施設「KITTE」では、2025年11月20日（木）から12月25日（木）までの期間、クリスマスイベント「WHITE KITTE」を開催する。「眩いばかりの白銀世界、草原のクリスマス」をテーマに、約65,000球のLEDが輝き、クリスマスと日本の冬景色が調和する美しい空間に。本物のもみの木を使用したクリスマスツリー、かまくらをモチーフにしたオブジェなどが登場し、白銀の世界へと誘われるような体験がかなう。
キービジュアル
丸の内の商業施設で、“白銀に輝く”クリスマスイベント
丸の内に位置する「KITTE」では、クリスマスを彩るイベント「WHITE KITTE」を開催する。今年のテーマは、「眩いばかりの白銀世界、草原のクリスマス」。会場全体は約65,000球のLEDが輝き、クリスマスと日本の冬景色が調和する優美な空間へと一変。まるで、白銀の大草原へ足を運んだような没入体験が楽しめる。
全長約100mにも及ぶ「白銀の草原イルミネーション」、その中心にそびえる「シンボルクリスマスツリー」、かまくらをモチーフにした没入体験型のフォトスポットが登場。美しくきらめくフォトジェニックな光景に心躍ること間違いなし。
「シンボルクリスマスツリー」イメージ
本物のもみの木を使用！上品で華やかなクリスマスツリー
見どころのひとつが、約13mの高さを誇る「シンボルクリスマスツリー」。本物のもみの木を使用したツリーで見応え満点。大胆でいて上品な輝きに、思わずうっとりしてしまいそう。
また、周りを取り巻くように白銀のベールが上空に浮かび上がり、幻想的なひとときを楽しめる。
「白銀の草原イルミネーション」イメージ
白銀の世界にいるかのよう！全長約100mのイルミ
先ほど紹介した「シンボルクリスマスツリー」の周囲には、「白銀の草原イルミネーション」が出現する。全長約100mにも及び、まるで白銀の大草原へと迷い込んだかのよう。
また、ツリーを囲むように座ることのできるフォトスポットもあるので、写真撮影も楽しんでみて。
「白銀の草原ライティングショー」イメージ
音楽に合わせて光り輝く！約3分間の美麗ライティングショー
アトリウム空間を華やかに彩る演出プログラム「白銀の草原ライティングショー」も。「シンボルクリスマスツリー」と「白銀の草原イルミネーション」が、音楽に合わせて光り輝き、美しく華やかな雰囲気に。毎日実施されるので、ぜひチェックしてみては？
※詳細は特設サイトをご確認ください
「かまくらオブジェ」イメージ
1万球のLEDが輝く！かまくらがモチーフのフォトスポット
冬ならではの「かまくら」をモチーフにした、没入体験型のフォトスポット「かまくらオブジェ」も登場。全長4m・高さ3mの大きさがあり、1体につき1万球ものLEDを飾り付けているのだとか。
きらびやかなフォトスポットで撮影を楽しめば、素敵な冬の思い出がかなうはず。
スクラッチキャンペーンを実施！ショッピングも楽しもう
12月12日（金）から25日（木）の期間、「WHITE KITTE」スクラッチキャンペーンを実施するので、イルミネーションと合わせてこちらもチェックしてみて。
館内の同一店舗にて、お買い上げ3,000円（税込）ごとに、500円のお買物食事券が当たるスクラッチカードが1枚進呈される。
お買物食事券は、KITTE対象店舗で12月12日（金）から1月31日（金）まで利用可能。
■「WHITE KITTE」スクラッチキャンペーン
開催期間：2025/12/12（金）〜25日（木）
使用期限：KITTE対象店舗で、2025/12/12（金）?2026/1/31（金）まで
※一部対象外の店舗があります。詳細は特設サイトをご確認ください
