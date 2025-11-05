マザー牧場で「マザーイルミ」開催！東京湾、富士山のシルエットなど極上の景色とイルミネーションのコラボに感動
マザー牧場のイルミと夕景のコラボレーション
マザー牧場では、今シーズンも「マザーイルミ」を開催中。今年で14年目を迎える冬のイルミネーションイベントで、標高約300mの立地を活かした景色を堪能できるのが魅力。東京湾の夜景や富士山のシルエットが浮かぶ夕景など、絶景とイルミネーションが織りなす美しすぎるコラボに感動してしまいそう。さらに、ライトアップした遊園地、スリル満点のナイトバンジー、イルミシーズン限定のスイーツなども。
マザー牧場から望む富士山の夕景
標高約300mから望む絶景ときらびらかなイルミの最強コラボ
イルミネーションイベントを行うのが「マザー牧場 山の上エリア」。標高約300mという山の上の立地を活かし、絶景とイルミネーションのコラボを楽しむことができる。
夕方は夕陽に輝くオレンジ色の景色、日没後から40分間のマジックアワーでは空の美しいグラデーション、夜を迎えると東京湾の夜景を一望するロマンチックな光景が広がっていく。さらに、天気がよければ、富士山のシルエットが浮かぶ夕景を眺めることも。マザー牧場ならではの絶景に圧倒されること間違いなし。
また、今年は「天空の世界」をテーマにしたフォトスポットが新登場。まるで空を飛んでいるような写真を撮れるそうなので、こちらもぜひチェックを。
マザー牧場「ナイトファームショー」
ナイトファームショーなど、夕方も動物たちに出会える
動物たちが主役のショーや、ふれあい体験など、マザー牧場で人気の体験コンテンツ。16時以降も開催されるので、動物好きは必見。
動物たちが登場し、特徴の紹介や特技の披露を行う「ナイトファームショー」をはじめ、温かな室内でうさぎやモルモットとふれあえる「うさモルタッチ」、羊とのふれあいが楽しめる「ひつじのエサやり体験」などを開催。
イルミネーションと合わせて、こちらにも立ち寄ってみては？
■ナイトファームショー
開催時間：16:30〜約15分間
■うさモルタッチ
開催時間：17:00〜18:00
■ひつじのエサやり体験
開催時間：16:00〜18:00
マザー牧場「ナイトバンジー」※イメージ
イルミきらめく夜空に飛び込む！スリル満点のバンジー
この時期だけのスリルあふれる「ナイトバンジー」も。タワーの高さ21m、標高を合わせると321mの高さから、イルミネーション輝く夜空へと飛び込んでいく。
デイタイムの「バンジージャンプ」とは一味違う体験がかなうので、勇気のある人は挑戦してみては？
■ナイトバンジー
開催時間：16：00〜18：00（最終受付17：30）
※混雑時は早めに受付を終了する場合がございます
※強風や悪天候時は、営業を中止させていただきます
体験料金：2,500円（2回目以降2,000円）
対象：小学生以上65歳以下・体重35kg以上100kg以下の方
※ご利用時には所定の誓約書にご署名をお願いいたします
※18歳以下の方は指定の同意書に保護者の署名が必要です。
マザー牧場「ナイト遊園地」
ライトアップされた夜の遊園地で、アトラクションを満喫
家族連れに人気の「わくわくランド」は、ライトアップをして夜も営業。
夜空を散歩できるサイクルモノレール、かわいらしいメリーゴーランド、イルミや東京湾を一望する観覧車など、大人から子供まで楽しめるアトラクションがいっぱい。
きらめく夜の遊園地で、アトラクションを満喫しよう。
キラキラ★プチぱふぇ
写真映えするキュートなパフェ、絶品のせいろ蒸しが登場
このシーズンだけのグルメ＆スイーツも味わいたい！
「カフェ＆ジンギスカン FARM DINER」では、90分間の食べ放題が楽しめる。マザー牧場の定番グルメ「ジンギスカン」または、イルミシーズン限定のメニュー「名水もち豚のせいろ蒸し」のどちらかをセレクトして。
さらに、「ローズマリーCAFE」では、マザー牧場のソフトクリームを使用した限定スイーツ「キラキラ★プチぱふぇ」が登場。イルミネーションをイメージしたデコレーションで、写真映えするビジュアルに！
■ジンギスカン または 名水もち豚のせいろ蒸し
店舗：カフェ＆ジンギスカン FARM DINER
販売時間：16:00〜19:30（LO19:00）
価格：大人（中学生以上）3,500円、小人（4歳〜小学生）1,900円、ドリンクバー 380円 など
■キラキラ★プチぱふぇ
店舗：ローズマリーCAFE
販売時間：〜19:30 ※「マザーイルミ」開催日限定販売
価格：650円
