「笑えるね」ド軍コンフォートに“まさか”の残留報道　1年500万ドルで再契約か「彼の価値はせいぜい1ドルだ」ファンも衝撃

コンフォートの残留報道にファンは衝撃を受けた(C)Getty Images

ドジャースのマイケル・コンフォートが来季もドジャースに残留する可能性があるという。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のXは「マイケル・コンフォートのフリーエージェント（FA）に関して、新たな予測が出ている」と投稿している。

同メディアは、米メディア『NBC Sports』のマシュー・プーリオット記者の報道に触れ、「コンフォートが2026年シーズンに向けてドジャースと1年500万ドル（約7億7000万円）の契約を結ぶ可能性がある」と綴ると、「コンフォートをチームに残す価値が500万ドルあると思う？」と投げかけた。

これにはX上のファンから「コンフォートは、再びドジャースタジアムの中に入るために、チケット代を支払う必要があるだろう」「おそらく、マイナーリーグ契約ならあり得るだろう」「笑えるね、彼は文字通りプレーオフのロースターにすら入っていなかったんだ。一体どうして彼らは彼と再契約する必要があるんだ？ありえないと思うね」「彼の価値はせいぜい1ドルだ」と、再契約に関しては厳しい意見が多く寄せられていた。