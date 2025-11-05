「笑えるね」ド軍コンフォートに“まさか”の残留報道 1年500万ドルで再契約か「彼の価値はせいぜい1ドルだ」ファンも衝撃
コンフォートの残留報道にファンは衝撃を受けた(C)Getty Images
ドジャースのマイケル・コンフォートが来季もドジャースに残留する可能性があるという。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のXは「マイケル・コンフォートのフリーエージェント（FA）に関して、新たな予測が出ている」と投稿している。
同メディアは、米メディア『NBC Sports』のマシュー・プーリオット記者の報道に触れ、「コンフォートが2026年シーズンに向けてドジャースと1年500万ドル（約7億7000万円）の契約を結ぶ可能性がある」と綴ると、「コンフォートをチームに残す価値が500万ドルあると思う？」と投げかけた。
これにはX上のファンから「コンフォートは、再びドジャースタジアムの中に入るために、チケット代を支払う必要があるだろう」「おそらく、マイナーリーグ契約ならあり得るだろう」「笑えるね、彼は文字通りプレーオフのロースターにすら入っていなかったんだ。一体どうして彼らは彼と再契約する必要があるんだ？ありえないと思うね」「彼の価値はせいぜい1ドルだ」と、再契約に関しては厳しい意見が多く寄せられていた。
コンフォートは今季から1年1700万ドル（約25億円）の契約でドジャースに加入したが、レギュラーシーズンでは138試合で打率.199、12本塁打、36打点、OPS.637という成績で期待に応えられなかった。
ポストシーズンもすべてロースター外で、再契約は厳しいという見方が高まっていた。ドジャースはFAで新たな外野手の補強を目指すのではという報道もある中、32歳の去就が注目を集めている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]