Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.8」。9層仕立てのチョコレートオペラなど
◆Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.8」。9層仕立てのチョコレートオペラなど
日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店」にて、チョコレートの魅力が詰まった「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.8」を、2025年12月1日（月）から31日（水）まで開催。
チョコレートにいちごやピスタチオなどを合わせた多彩なスイーツに、ローストビーフやナチョスなどのセイボリーも充実。華やかなスペシャルデザート「9層仕立てのチョコレートオペラ」もお楽しみに。
クリスマスらしい装いでお届けするスペシャルデザート
スペシャルデザートには、9層仕立ての特別なチョコレートオペラを用意。
一般的なオペラではコーヒーを用いて生み出すビターさを、Minimalのチョコレート「HIGH CACAO」で表現したオペラ。各層ごとにチョコレートのバランスを細かく調整し、香りを引き出す層と味わいを押し出す層が丁寧に重ねられており、芳醇でありながら後味は軽やか。
ひと口ごとにチョコレートの魅力を堪能できる、至福の1皿をご堪能あれ。
5種のチョコレート／カカオ食べ比べ
スイーツやセイボリーに使っているチョコレートとカカオを食べ比べできる、贅沢なプレートも登場。
カカオと砂糖のみで作られたダークチョコレートは、産地や製法によって果実のように華やかだったりナッツのように香ばしかったり。産地によって異なるチョコレートの味わいや、スイーツとしての味わいと板チョコレート単体での味わいの違いなど、さまざまに食べ比べて楽しんで。
チョコレートに合わせいちごやピスタチオなどを多彩に用いたスイーツ
スイーツプレートには、6種のアイテムがラインナップ。
フランス伝統菓子「サンマルク」をMinimal流にアレンジした1品は、ホワイトチョコレートの濃厚な味わいと、ナッツの香ばしさを感じる「NUTTY」の相性が抜群。ほか、「フランボワーズとピスタチオのチョコレートタルト」や「苺のヴェリーヌ」が1段目に並ぶ。
2段目には、香り高い3種のチョコレートに4種のドライフルーツとピスタチオを合わせた"シュトーレン風ガトーショコラ"をはじめ、甘酸っぱいいちごの味わいが広がるチョコレートサンドクッキー、ガーナ産カカオ豆を用いたチョコレートアイスに香り高いいちご“女峰”のスープを合わせた1品を楽しめる。
フェスティブムードを盛り上げるセイボリーも充実
セイボリーにも、チョコレートやカカオの魅力を活かしたメニューがずらり。
宮崎県産のお肉本来のうまみが引き出されたローストビーフは、赤ワインにペルー産カカオ豆を用いたチョコレートソースとともにいただいて。
また、ガーナ産カカオのチョコレートに各種調味料をブレンドした“モレ”を混ぜたチリコンカンソースにトルティーヤチップを付けて食べる唯一無二のナチョスや、彩り鮮やかな「カカオニブサラダ」も必見。
チョコレートを心ゆくまで堪能できるアフタヌーンティーと一緒に、甘くきらめくクリスマスを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
新しいチョコレートのおいしさが楽しめる日本発のチョコレート専門店
日比谷線神谷町駅から駅直結、新しいランドマークの麻布台ヒルズ内にある「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店」。国際品評会でも高い評価を得た、産地や製法違いで異なる味わいの食べ比べや季節に合わせたメニューが楽しめる。チョコレートを優雅に楽しみたいひとときにいかが。
日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店」にて、チョコレートの魅力が詰まった「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.8」を、2025年12月1日（月）から31日（水）まで開催。
クリスマスらしい装いでお届けするスペシャルデザート
スペシャルデザートには、9層仕立ての特別なチョコレートオペラを用意。
一般的なオペラではコーヒーを用いて生み出すビターさを、Minimalのチョコレート「HIGH CACAO」で表現したオペラ。各層ごとにチョコレートのバランスを細かく調整し、香りを引き出す層と味わいを押し出す層が丁寧に重ねられており、芳醇でありながら後味は軽やか。
ひと口ごとにチョコレートの魅力を堪能できる、至福の1皿をご堪能あれ。
5種のチョコレート／カカオ食べ比べ
スイーツやセイボリーに使っているチョコレートとカカオを食べ比べできる、贅沢なプレートも登場。
カカオと砂糖のみで作られたダークチョコレートは、産地や製法によって果実のように華やかだったりナッツのように香ばしかったり。産地によって異なるチョコレートの味わいや、スイーツとしての味わいと板チョコレート単体での味わいの違いなど、さまざまに食べ比べて楽しんで。
チョコレートに合わせいちごやピスタチオなどを多彩に用いたスイーツ
スイーツプレートには、6種のアイテムがラインナップ。
フランス伝統菓子「サンマルク」をMinimal流にアレンジした1品は、ホワイトチョコレートの濃厚な味わいと、ナッツの香ばしさを感じる「NUTTY」の相性が抜群。ほか、「フランボワーズとピスタチオのチョコレートタルト」や「苺のヴェリーヌ」が1段目に並ぶ。
2段目には、香り高い3種のチョコレートに4種のドライフルーツとピスタチオを合わせた"シュトーレン風ガトーショコラ"をはじめ、甘酸っぱいいちごの味わいが広がるチョコレートサンドクッキー、ガーナ産カカオ豆を用いたチョコレートアイスに香り高いいちご“女峰”のスープを合わせた1品を楽しめる。
フェスティブムードを盛り上げるセイボリーも充実
セイボリーにも、チョコレートやカカオの魅力を活かしたメニューがずらり。
宮崎県産のお肉本来のうまみが引き出されたローストビーフは、赤ワインにペルー産カカオ豆を用いたチョコレートソースとともにいただいて。
また、ガーナ産カカオのチョコレートに各種調味料をブレンドした“モレ”を混ぜたチリコンカンソースにトルティーヤチップを付けて食べる唯一無二のナチョスや、彩り鮮やかな「カカオニブサラダ」も必見。
チョコレートを心ゆくまで堪能できるアフタヌーンティーと一緒に、甘くきらめくクリスマスを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
新しいチョコレートのおいしさが楽しめる日本発のチョコレート専門店
日比谷線神谷町駅から駅直結、新しいランドマークの麻布台ヒルズ内にある「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店」。国際品評会でも高い評価を得た、産地や製法違いで異なる味わいの食べ比べや季節に合わせたメニューが楽しめる。チョコレートを優雅に楽しみたいひとときにいかが。