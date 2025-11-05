インターコンチネンタル横浜Pier 8（ピアエイト）の冬アフタヌーンティー。雪のような純白スイーツ、ミルフィーユなど
◆インターコンチネンタル横浜Pier 8（ピアエイト）の冬アフタヌーンティー。雪のような純白スイーツ、ミルフィーユなど
インターコンチネンタル横浜Pier 8のレストラン＆バー「Larboard（ラーボード）」では、「Larboard Afternoon Tea 〜Solstice〜（ソルティス）」を2025年12月2日（火）から2026年3月2日（月）まで開催。
旬の食材を味わえるセイボリーと食感、味わいの違いが楽しいスイーツのほか、温かいポテトグラタンや「シェフズスペシャル」のミルフィーユまで楽しめるアフタヌーンティー。クリスマス期間の特別バージョンもお楽しみに。
やわらかなアイボリーカラーの季節を味わうセイボリー
今回のアフタヌーンティーは、タイトルにもある“太陽の至”を意味する「Solstice」をテーマに、一年で最も昼が短く、夜が最も長くなる冬至の頃をイメージ。
まずセイボリーのプレートに並ぶのは、アイボリーを基調とした、冬が旬の食材を使った5品。
グラスに入っているのは、この時期がいちばんおいしいと言われるカリフラワーを使ったムース。優しい甘みのムースに、濃厚な雲丹がよく合うひと品。
ほか、たらば蟹と林檎をコクのあるソースで和えたサラダや、冬にうまみが増す濃厚な味わいの平貝をさっぱりとした和柑橘で和えたマリネなど、季節の味覚を存分に楽しむことができる品々に舌鼓を。
真っ白な雪を思わせる、冬らしい見た目のスイーツも
スイーツには、食感、味わいの違いが楽しい、冬らしい品々がラインナップ。
ココアで作ったジェノワーズとキャラメルクリームが層になったチョコレートケーキは、口に運んだ瞬間まろやかで深い味わいが広がる。いちごをとじ込めた美しい白ワインのジュレは、雪のような純白のシャンティとともに召し上がれ。
そして際立つ存在感を放つのは、アフタヌーンティーでは珍しい「大福」。中にはチーズクリームに包まれたいちごが丸ごと一粒入っていて、いちごの甘酸っぱい味わいがチーズクリームに溶けあうひと品となっている。
寒い季節にうれしい、フランスの伝統的なポテトグラタン“ドフィノワ”
セイボリー、スイーツの後は「INTERLUDE」（インタールード：幕間）として、フランス・ドフィーネ地方の郷土料理である“ドフィノワ”が登場。
ほくほくとしたじゃがいもが入った熱々のグラタンは、冬にぴったりのおいしさで、心も体も温まりそう。
いちご＆ラズベリーの甘酸っぱさに食感も楽しい絶品ミルフィーユ
アフタヌーンティーの最後を飾るのは、「シェフズスペシャル」のミルフィーユ。
しっかり焼き込んだサクサクのパイで濃厚なカスタードクリームとラズベリージュレを挟み、ストロベリークリームの上に真っ赤ないちごやラズベリーをちりばめている。かわいらしいいちごとピスタチオアイスクリームのグリーンが華やかで、まるでクリスマスのプレゼントのような心躍る1皿をお楽しみに。
また、12月19日（金）から12月25日（木）のクリスマス期間は、クリスマスのデコレーションを施した特別バージョンでアフタヌーンティーが提供されるので見逃さないで。
窓から行き交う船が見える海辺のホテルのレストランで、冬においしい食材を集めたアフタヌーンティーをゆっくりと楽しんでみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
インターコンチネンタル横浜Pier 8のレストラン&バーで、美しいフレンチに舌鼓
馬車道駅から徒歩10分、横浜・みなとみらいの新港ふ頭にあるホテル、インターコンチネンタル横浜Pier 8のメインダイニング、レストラン＆バー「Larboard」。近海で獲れる新鮮な海の幸や、三浦野菜など地元神奈川県の食材をふんだんに取り入れ、丁寧に仕立てた料理をゆっくりと楽しめる。
