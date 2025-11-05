ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 秋田・鹿角市にきょう派遣の自衛隊員は15人 今月30日まで 秋田・鹿角市にきょう派遣の自衛隊員は15人 今月30日まで 秋田・鹿角市にきょう派遣の自衛隊員は15人 今月30日まで 2025年11月5日 10時20分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 相次ぐクマによる人への被害を受けて、防衛省はきょう、秋田県内に自衛隊を派遣する予定です。防衛省関係者によりますと、きょう、鹿角市に派遣される自衛隊員は15人で、派遣期間は今月30日までだということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, デイサービス, 葬儀, 神奈川, 介護タクシー, 配線, 海, イベント, 法要, 葬祭