相次ぐクマによる人への被害を受けて、防衛省はきょう、秋田県内に自衛隊を派遣する予定です。

防衛省関係者によりますと、きょう、鹿角市に派遣される自衛隊員は15人で、派遣期間は今月30日までだということです。