¡Ö³ß»³½ã»°¾Þ¡×20²ó¡¡¥ª¥ó¥ï¡¼¥ÉÁÏ¶È¼Ô¤ò´§¤·¡Ö¥¢¥¸¥¢¤È¤Î¶¦À¸¡×¤¦¤¿¤¦ÍýÍ³
³ß»³½ã»°¾Þ¤ÎÎòÂå¼õ¾Þºî¡ÊÂè1²ó¤«¤éÂè19²ó¡Ë=³ß»³¾©³ØºâÃÄÄó¶¡
¡¡¸½Âå¥¢¥¸¥¢¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ÎÎÉ½ñ¤òÁª¤Ö¡Ö³ß»³½ã»°¾Þ¡×¤ò¥ª¥ó¥ï¡¼¥É³ß»³¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬»Ï¤á¤¿³ß»³¾©³ØºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø½Ñ½ñ¤È°ìÈÌ½ñ¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤æ¤«¤ê¤ÎºâÃÄ¤¬³Ø½Ñ¡¦½ÐÈÇ¤Î¾Þ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëËºî¤ÎÇ¯¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÅìµþÂç¶µ¼ø¡Ê¥¢¥¸¥¢À¯¼£³°¸ò»Ë¡Ë¤ÎÀîÅç¿¿¤µ¤ó¤ÏÁª¹Í¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢³Ø½Ñ½ñ¾Þ¤¬¹â¶¶¿É×¡¦·Ä±þÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¡Ö¹½ÁÛ¤Ê¤³×Ì¿¡¡ÌÓÂôÅì¤ÈÊ¸²½Âç³×Ì¿¤Îµ¯¸»¡×¡Ê·Ä±þÂç³ØË¡³Ø¸¦µæ²ñ¡Ë¤Ë¡¢°ìÈÌ½ñ¾Þ¤¬·§ËÜ»ËÍº¡¦¶ðÂôÂç¶µ¼ø¤Î¡Ö³°Ì³´±Î½¤¿¤Á¤ÎÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡×¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¸²½Âç³×Ì¿¤òÈ¯Æ°¤·¤¿ÌÓÂôÅì¤È¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¡Ø¼ºÇÔ¡Ù¤òÆ³¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î³°¸ò´±¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿°ø²Ì´Ø·¸¤è¤ê¤â¡¢¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÂÐ±þ¤äÆÈ¼«¤Î»×¹ÍÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´íµ¡¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿²áÄø¤ò¼Â¾ÚÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤à°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÀîÅç¤µ¤ó¡£
¡¡ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¾Þ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¡ÖÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦Îò»Ë¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¸¦µæ¡¢¤·¤«¤â³Ø½Ñ½ñ¤È°ìÈÌ½ñ¤ò¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¾Þ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤ÏÂ¾¤Ë¡¢Ëö×¢¾¼¡¦ÅìµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¾¾ÅÄ¹¯Çî¡¦ÅìµþÂç¶µ¼ø¡¢ÅÏÊÕÍøÉ×¡¦¸µÂó¿£ÂçÁíÄ¹¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Ê¤¼¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶ÈÈ¯¾Í¤ÎºâÃÄ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤«¡£ºâÃÄÍý»öÄ¹¤Îµµ²¬¥¨¥ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÄÉã¤ÇÁÏ¶È¼Ô¤Î³ß»³½ã»°¡Ê£±£¹£°£±¡Á£¸£¶¡Ë¤Ï¼Â¶È³¦¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤ËÂç³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼«½öÅÁ¡ÖÁö¤ì¥ª¥ó¥ï¡¼¥É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£·Ç¯¤Ë³ß»³¾¦Å¹¤òÁÏ¶È¤¹¤ëÁ°¡¢³ß»³»á¤Ï»°±Û¤ÎÅ¹°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸³Ø¤ä¥í¥·¥¢¸ì¤òÌÔÊÙ¶¯¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÄÉã¤Ï³ØÌä¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ä¶µ°é¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢À¤³¦¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤ò¾ï¡¹¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»äºâ¤òÅê¤¸¤ÆºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤Ï£·£·Ç¯¡£³ß»³»á¤Ï£¸£¶Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤Àµµ²¬¤µ¤ó¤é¤¬£²£°£°£¶Ç¯¤Ë³ß»³½ã»°¾Þ¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¾Þ¤ÎÍ×¹à¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤È¤Î¶¦À¸¡×¤ò¤¦¤¿¤¦¡£¡Ö¾Þ¤ÎÀßÎ©¡¦±¿±Ä¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£ÀìÌç²È¤Î¿ÍÌ®¤â¤Ê¤¤¡£°ì¤«¤é¤Î»î¹Ôºø¸í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ï¸¦µæÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Èº£¸å¤¤¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëËÜ¤Î¼õ¾Þ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Âè£±£¹²ó³Ø½Ñ½ñ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿´äÃ«Õò¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¡Öâº¹Â¶¶»ö·ï¤«¤éÆüÃæÀïÁè¤Ø¡×¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤äÂè£±£·²ó¤Î°ìÈÌ½ñ¾Þ¡¢·§ÁÒ½á¡Ö¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ»ÙÇÛ¤Î£·£°Ç¯¡×¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤¬ÂåÉ½³Ê¤À¡£ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤º¡¢¸½ÃÏ¤Î¹çÍýÀ¤ËÆâºß¤·¤¿Íý²ò¤ËÅØ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÊÂçÆâ¸ç»Ë¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯10·î29Æü·ÇºÜ