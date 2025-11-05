合コンで女性が母性本能をくすぐられる行動９パターン
女性は「母性本能をくすぐるタイプ」の男性に弱いと言われます。でも、「ワイルドなタイプ」「甘えん坊なタイプ」などと違い、どんな行動が女性の母性本能を刺激するかはわかりにくいもの。ましてや初対面の合コンの場でそれを実践するのは、かなりハードルが高いと言えそうです。そこで今回は、女性からのアンケートをもとに「合コンで女性が母性本能をくすぐられる行動」を探ります。
【１】「合コンってあんまり来たことなくて」と不安な表情を浮かべる。
「合コンってあんまり来たことなくて」と不安そうな男性に、母性本能をくすぐられる女性もいるようです。「頼りない面を見せられると『私が何とかしてあげなきゃ』と思う」（２０代女性）というご意見も。どうやら、男性の頼りない一面が、女性の母性本能を刺激するようです。ただし、「お金を持っていない」「合コン会場にたどり着けない」など、頼りなさも度を超えると、母性本能をくすぐるどころか、呆れられてしまう可能性も。母性本能を意識しての「頼りないアピール」はかなりハードルが高いことをお忘れなく。
【２】連絡先がなかなか聞けず、恥ずかしそうにモジモジする。
連絡先がなかなか聞けず、恥ずかしそうにする男性に、母性本能を刺激される女性もいるようです。「携帯を持ってモジモジしてると、合コン慣れしてなさそうでかわいい！私から『番号教えて』って言っちゃうかも」（１０代女性）という声からもわかるように、恥ずかしがってモジモジする様子が頼りなさげで、かわいらしく見えるようです。グイグイ女性をリードする自信がない男性は、母性本能に訴えかけるのもひとつの手かもしれません。
【３】顔が赤いのに「酔ってない」と、酒が強い男のフリをする。
顔が赤いのに、「酔ってない」と強がる男性に、キュンとする女性もいるようです。「お酒が弱いだけでもかわいいけど、『酔ってない』なんて強がられるとさらに好感度アップ」（２０代女性）などの声が集まりました。どうやら、男らしい面を見せようと強がるところに、女性はかわいらしさを感じるようです。ちょっとした強がりは魅力にもなりえますが、ウソをついたり、意地を張ったりするのは、かわいらしさが感じられないのでやめた方が無難でしょう。
【４】酔って急に「○○ちゃん」など名前で呼ぶ。
酔って急に「○○ちゃん」など名前で呼ばれると、母性本能をくすぐられる女性もいるようです。「酔って警戒心ゼロな態度をとられると、私に甘えてるのかなって嬉しくなっちゃう」（２０代女性）という意見からもわかるように、ちょっとした「甘え」が母性本能を刺激するのだと考えられます。ただし、過剰にボディータッチをしたり、「食べさせて」などと甘えるのはやりすぎかも。下心を感じ取り、嫌悪感を抱く女性もいるので気を付けましょう。
【５】鍋料理などでメガネがくもり、少し慌てる。
鍋料理などでメガネがくもってしまい、少し慌てる男性の姿を、かわいらしく感じる女性もいるようです。「メガネを外したり拭いたり、ちょっとパニックになっているところを見ると、助けてあげたくなる」（２０代女性）という声も。メガネをかけた男性は落ち着いて見えるもの。その男性が慌てるというギャップに母性本能が刺激されるのでしょう。メガネ男子限定のテクですが、試してみる価値はあるかもしれません。
【６】「それおいしそう」と言って、無邪気に人の飲み物を飲む。
「それおいしそう」と言って、無邪気に人のものを飲んだり、食べたりする男性に、グッとくる女性もいるようです。「間接キスとかを気にしない態度が無邪気でかわいい」（１０代女性）というご意見も。無邪気で自由な振る舞いが少年っぽさを強調するため、好感度が高いのだと考えられます。ただし、あまりに気遣いがないと、ただの「横暴な人」。女性の飲み物をもらったら、「オレのも飲んでみて」と、お礼に自分の飲み物を勧める気遣いをするといいでしょう。
【７】食べ方が下手で、ちょっと子どもっぽい。
食べ方が下手な男性に、母性本能を刺激される女性もいるようです。「食べ物をこぼしたり、お箸の持ち方が変だったりすると、子どもっぽくてかわいい」（２０代女性）という声からもわかるように、大人の男性の子供っぽい一面が魅力的に見えるのだと考えられます。ただし、「子どもっぽい食べ方＝行儀が悪い」ではありません。クチャクチャ音を立てて食べるなど、雑な食べ方をしていると、「ガサツな人！」と嫌がられる可能性もあるので注意しましょう。
【８】食べ物を取り分けようとして、ネクタイを汚してしまう。
みんなに食べ物を取り分けようとしてネクタイを汚す男性に、好感を持つ女性もいるようです。「若い男性がうっかりネクタイを汚していると、まだスーツに慣れていないのかなって心配。キュンとしちゃいます」（２０代女性）などの声が集まりました。どうやら、スーツに慣れていないことから初々しさを感じ取り、母性本能が刺激されるようです。特に社会人１、２年目の男性が効果的に使えるテクなのかもしれません。
【９】話に夢中になって飲み物をこぼす。
話に夢中になって飲み物をこぼす男性の姿に、キュンとする女性もいるようです。「ドジっぽくてかわいい！」（１０代女性）という意見もあるように、ちょっとした失敗に隙を感じ、母性本能がくすぐられるのだと考えられます。箸を落としたり、注文を間違えたりするのも、「ちょっとした失敗」として、女性の母性本能を刺激する可能性があります。ただし、あまりに失敗が重なるとただの「不注意な人」になってしまうので気を付けて。
女性の母性本能をくすぐるにはどうすればいいか、参考になったでしょうか。ほかにも「こんな行動が母性本能をくすぐる」というエピソードがあれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
